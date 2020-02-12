Anadolu Medeniyetleri Müzesi geçen yıl 371 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptı

12.02.2020 11:10 | Son Güncelleme: 12.02.2020 11:10

Anadolu'da ilk çağlardan, milattan önce 600 yılına uzanan tarih serüvenin izlerini 195 bin tarihi eser ile bugüne taşıyan ve dünyanın sayılı müzeleri arasında yer alan Anadolu Medeniyetleri Müzesi, geçen yıl 371 bin 126 ziyaretçiyi ağırladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifleriyle kurulan başkentin en büyüğü Anadolu Medeniyetleri Müzesi, 2019'da da ziyaretçilerin uğrak mekanı oldu.

Fatih Sultan Mehmet dönemi eserlerinden Mahmut Paşa Bedesteni ile Kurşunlu Han olarak bilinen ve bugün müze olan yapılar, 1881 yılındaki yangından sonra kullanılamadı.

İki tarihi yapı, Atatürk'ün isteğiyle Anadolu'dan toplanan eserleri sergilemek amacıyla uzun yıllar süren yenileme çalışmaları sonucunda müzeye dönüştürüldü.

Bedestenin orta bölümünde yer alan kubbeli mekanın büyük bir kısmının onarımının 1940'da bitirilmesiyle eserler müzeye yerleştirilmeye başlandı ve 1943'de onarım devam ederken, orta bölüm ziyarete açıldı.

11 bölümde Anadolu tarihi

Müze 1968'de son şeklini alarak, bugün idari bina olarak kullanılan Kurşunlu Han'da araştırmacı odaları, kütüphane, konferans salonu, laboratuvar ve iş atölyeleri bulunurken, Mahmut Paşa Bedesteni teşhir salonu olarak kullanılıyor.

Dünyanın sayılı müzeleri arasında yer alan Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde Anadolu arkeolojisi, mekanın 11 ayrı bölümünde Paleolitik Çağ'dan başlayarak kronolojik sırayla sergileniyor.

Tarihi yapıları, köklü geçmişi ile bugünlere gelen Anadolu Medeniyetleri Müzesi, 19 Nisan 1997'de İsviçre'nin Lozan kentinde 21 ülkeden 68 müze arasında birinci seçilerek "Yılın Müzesi" unvanı elde etti.

Altın Elbiseli Adamı yaklaşık 50 bin ziyaretçi gördü

Müzede 12 Eylül-12 Ekim 2019 tarihleri arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı, TÜRKSOY, Kazakistan Kültür ve Spor Bakanlığı, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçiliği ve Kazakistan Milli Müzesi iş birliğinde İskit (Saka) kültürüne ait ve Türk halklarının tarihine ışık tutan "Altın Elbiseli Adam" sergisi de tarih meraklılarıyla buluştu. Sergiyi 50 bin kişi ziyaret etti.

Öte yandan, 5-9 Kasım 2019 tarihleri arasında Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde ziyarete açılan "Bir Zamanlar Selçuklu Sergisi" beğeni kazandı.

Yarı kapasiteyle ziyaretçi sayısını yükseltti

Anadolu Medeniyetleri Müzesi, 2 yıldan bu yana idari depoları, eğitim atölyeleri ve teşhir salonlarının restorasyon çalışmalarının devam etmesi ve depoların "Akıllı Depo Sistemlerine" dönüştürülmesi nedeniyle yüzde 50 kapasiteyle hizmet veriyor.

Buna rağmen müzeye gelen ziyaretçi sayısı 2018 yılında 298 bin 424 ziyaretçi olurken geçen yıl bu sayı 371 bin 126'ya yükseldi.

Kaynak: AA