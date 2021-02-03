Anadolu Isuzu'nun turizm aracı Turkuaz, Sırbistan yollarında
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Anadolu Isuzu'nun turizm aracı Turkuaz, Sırbistan yollarında

03.02.2021 14:13 | Son Güncelleme: 03.02.2021 14:16
Anadolu Isuzu'nun turizm aracı Turkuaz, Sırbistan yollarında

Anadolu Isuzu'nun, sürücüye ve yolcuya sunduğu konforla öne çıkan orta boy turizm aracı Turkuaz, Sırbistan yollarında hizmet vermeye başladı.

Anadolu Isuzu'nun, sürücüye ve yolcuya sunduğu konforla öne çıkan orta boy turizm aracı Turkuaz, Sırbistan yollarında hizmet vermeye başladı.

Anadolu Isuzu'dan yapılan açıklamaya göre, Sırbistan'ın en büyük tur operatörlerinden biri olan Lasta'ya 10 adet Turkuaz teslimatı gerçekleştirildi.

66'dan fazla ülkede 15 binin üzerinde aracı ile hizmet veren Anadolu Isuzu, ticari araç sektöründe hem teknolojiye uyum sağlayan hem de teknolojiyi yönlendiren konumuyla global bir marka olma yolunda hızla ilerliyor. Geleceğin toplu taşıma trendlerine uygun olarak tasarladığı araçlarıyla Avrupa'da en çok tercih edilen ticari araç markalarından biri olan Anadolu Isuzu, 700 den fazla aracıyla Sırbistan'ın en büyük operatörlerinden biri olan Lasta'ya 28 Ocak tarihinde gerçekleştirilen teslimat töreni ile 10 araçlık Turkuaz teslimatı gerçekleştirdi.

Sırbistan pazarında 20 yılı aşkın süredir hizmet veriyor

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Sırbistan'da 2000'li yıllardan itibaren birçok modeli ile hizmet veren Anadolu Isuzu'nun test edilmiş ve güvenilir orta boy turizm aracı Turkuaz, 2600 rpm'de 190 PS üreten Isuzu motor tarafından destekleniyor. Turkuaz, şık iç tasarımı ve çok çeşitli konfor ekipmanları ile şoföre ve yolculara keyifli bir yolculuk sunuyor. Midibüs ve tam boyutlu bir coach'un avantajlarını akıllı "midi" konseptinde birleştiren Turkuaz, kısa ve orta mesafeli yerel ulaşım, panoramik turlar ve geziler için ideal bir ortak haline geliyor. 33 yolcuya kadar koltuk ve bagaj kapasitesi ile Turkuaz, tam boyutlu bir coach gibi yüksek düzeyde konfor sunarken, ekonomik olarak çalışıyor ve şehir trafiğinde manevra kabiliyetinin yüksekliği ve çok yönlülüğü ile dikkat çekiyor.

Sürücüler için en iyi çalışma yerini sunacak şekilde tasarlanan Turkuaz, hava tahrikli ve ayarlanabilir sürücü koltuğu, sürücü dostu gösterge paneline sahip ergonomik gösterge panosu, ayarlanabilir hidrolik direksiyon, özel kullanımı için sürücü koltuğunun üstünde bir dolap ve mükemmel arka görüşü sağlamak için ek bir dış aynayı sürücüler için standart olarak sunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

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