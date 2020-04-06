Anadolu Ajansı 100 yaşında Kırklareli Valisi Osman Bilgin Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Bilgin, mesajında, 06 Nisan 1920'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifleriyle kurulan Anadolu Ajansının, Milli Mücadele'nin haklılığını tüm dünya kamuoyuna duyurarak büyük bir görev üstlendiğini belirtti.

Anadolu Ajansının basın hayatında yayın çizgisi ve kalitesiyle doğruluğunu tescil ettirdiğini aktaran Bilgin, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Toplumun Türkiye ve dünyada gören gözü, sesi ve kulağı olmuş Anadolu Ajansı, geçmişte olduğu gibi bugün de yurt içinde ve yurt dışındaki yaygın haber ağıyla Türk basınının en önemli bilgi kaynağıdır. Bu düşüncelerle kendini sürekli yenileyerek ve geliştirerek ilk günkü anlayış ve ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Anadolu Ajansının kuruluşunun 100. yılını kutlar, özellikle koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesinde alınan tedbir, uyarı ve kuralları kamuoyuna en hızlı ve doğru bir şekilde aktararak bu mücadelemizde aktif rol oynayan her kademedeki çalışanını tebrik eder, başarılarının devamını dilerim."

Kaynak: AA