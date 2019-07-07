AMD'nin Işın İzleme Teknolojisi Hakkında Gelecek Planı Ne?

Ray tracing, yani Türkçe adıyla ışın izleme teknolojisi, son yıllarda hayatımıza girmiş olan bir kavram ve oldukça az ekran kartı tarafından oldukça az oyun için destekleniyor. NVIDIA'nın RTX serisi ekran kartlarında bulunan bu teknolojinin ne olduğunu merak ediyorsanız sizi öncelikle şuraya alalım:

NVIDIA'nın RTX serisi ekran kartlarının desteklediği ışın izleme teknolojisi, şu an için AMD'nin hiçbir ekran kartı modelinde bulunmuyor. AMD ekran kartı kullanmak isteyen oyuncuları üzen bu durum, önümüzdeki yıllarda değişebilir.

2018'in Ağustos ayında NVIDIA'nın RTX ekran kartlarıyla bu teknolojiyi duyurmasının ardından AMD tarafından gelen açıklamalar, ışın izlemenin bir standart hâlini almasının henüz mümkün olmadığı yönündeydi. Beklenen oldu ve NVIDIA'nın RTX ekran kartları yüksek fiyatlarıyla sadece belirli bir kitleye hitap edebildi. AMD ise ışın izleme teknolojisini giriş seviyesinden en üst seviyeye kadar tüm ekran kartlarına getirmeyi hedefliyor. Bu açıklamadan yaklaşık 2 ay sonra CES 2019'da konuşan AMD CEO'su Lisa Su, şirketin ışın izleme konusunda derin bir geliştirme süreci içerisinde olduğunu açıklamıştı.

Günümüze geldiğimizde ise AMD'nin geçtiğimiz günlerde yeni bir patent başvurusu yaptığı ortaya çıktı. Şirketin donanım ve yazılım bakımından "hibrit" bir ışın izleme teknolojisi geliştirme hedefinde olduğunu bizlere gösteren patent başvurusu, ciddi donanım gücü gerektirmeden de ışın izlemenin kullanılabileceği hakkında ipuçları veriyor.

AMD'nin ışın izleme teknolojisi hakkında attığı adımlar:

NVIDIA'nın ışın izleme teknolojisine sahip ekran kartlarını duyurmadan 4 ay önce AMD, Radeon ProRender adıyla daha çok profesyonellere yönelik olarak geliştirilen bir ışın izleme teknolojisini duyurmuştu ancak daha sonra Radeon ProRender hakkında yeni bir gelişme olmadı.

Bunun ardından Crytek, Neon Noir adlı demoda AMD Radeon Vega 56 ekran kartını 1080p 30 FPS değerlerinde ışın izleme özelliğiyle birlikte bizlere göstermişti. Tabii yine de AMD tarafından büyük çaplı bir ışın izleme atılımı henüz gelmedi.

Navi serisi ve sonrası:

AMD'nin yeni nesil ekran kartı mimarisi Navi, aslında ışın izleme teknolojisini destekliyor. Microsoft ve Sony tarafından üretilecek yeni nesil oyun konsolları da Navi mimarili ekran kartları ve ışın izleme teknolojisiyle gelecek ancak bu ay içerisinde son kullanıcıya sunulacak olan RX 5700 XT ve diğer Navi ekran kartları ışın izleme teknolojisi ile gelmeyecek. 2020 yılında piyasaya sürülecek AMD ekran kartlarının ise ışın izleme teknolojisiyle geleceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Bundan bir sonraki adımda ise bulut oyunculuk yer alıyor. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde ışın izleme teknolojisine sahip ekran kartlarını bulut teknolojisiyle kullanabiliyor olacağız. Şimdilik AMD ekran kartları için ışın izlemenin 2020 yılı itibariyle hayatımıza girmesi bekleniyor.