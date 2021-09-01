Amazon Türkiye'nin Okula Dönüş Fırsatları başladı

Amazon.com.tr, bugün yaptığı açıklamayla yeni eğitim yılı için ihtiyaç duyulan binlerce üründe cazip fırsatlar ve indirimler içeren Okula Dönüş Fırsatları kampanyasını duyurdu.

Amazon.com.tr, bugün yaptığı açıklamayla yeni eğitim yılı için ihtiyaç duyulan binlerce üründe cazip fırsatlar ve indirimler içeren Okula Dönüş Fırsatları kampanyasını duyurdu.

Amazon.com.tr'den yapılan açıklamaya göre, öğrenciler ve aileleri için ister okulda ister evde başlayacak eğitim-öğretim yılı için ihtiyaç duyabilecekleri ürünlerde fırsatlar sunan kampanya, Türkiye'nin dört bir yanındaki müşterilere bilgisayar, yazıcı, kitap, kırtasiye, sırt çantası ve giyimden, sağlıklı bir beslenme çantasının olmazsa olmazlarına kadar geniş bir ürün yelpazesinden binlerce üründe özel indirimler sunuyor.

Amazon.com.tr müşterileri okula dönüş sezonu boyunca Puma, Faber-Castell, Rotring, HP, LG, MSI, Lego, Adidas, Koton, Chicco gibi markalardan popüler ürünlere cazip fırsatlarla ulaşabilirken, Amazon Prime ile sınırsız, hızlı ve ücretsiz kargo imkanlarının keyfini çıkarmaya devam ediyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Amazon.com.tr Ülke Genel Müdürü Richard Marriott, şunları kaydetti:

"Yeni bir eğitim yılına başlamak, tüm aile için önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor. Biz de binlerce harika fırsatta yüzde 60'a varan indirimler sunarak müşterilerimizin okula hazırlanmalarına yardımcı olduğumuz için çok mutluyuz. Okula Dönüş kampanyamız, ilk defa okula başlayacak miniklerden şehre dönen ve sağlıklı bir beslenme çantası hazırlamaya hazırlanan ebeveynlerden, kampüsteki hayata hazırlanan üniversite öğrencilerine kadar herkes için bir şeyler sunuyor. Okula Dönüş etkinliğimiz, her yaştan öğrenciye sınıfta bir adım önde olmak için ihtiyaç duyacakları olmazsa olmazları sunarken ebeveynlerin bile okula dönmek istemelerine yol açacak."

Kategorilere göre indirimler

Amazon.com.tr'nin Okula Dönüş Fırsatları kampanyası, karakterini ve yaratıcılığını ortaya koymak isteyen ilk ve ortaokul öğrencileri için parlak renkli sırt çantalarından masalarında uzun saatler geçiren lise öğrencilerine destek olacak teknolojik cihazlara kadar, her yaştan öğrenci için farklı ürünlerde cazip indirim ve fırsatlar sunuyor.

Amazon.com.tr'nin Okula Dönüş fırsatlarından öne çıkanlar ise şu şekilde:

"Elektronik: Seçili HP dizüstü bilgisayarlarda yüzde 20'ye varan indirim, seçili Anker powerbank'lerde yüzde 40'a varan indirim, seçili Acer, MSI, Viewsonic marka ürünlerde indirim, seçili Baseus bilgisayar aksesuarlarında yüzde 30'a varan indirim, seçili LG monitörlerde yüzde 20'ye varan indirim, seçili klavyelerde yüzde 30'a varan indirim, seçili HP yazıcılarda yüzde 25'e varan indirim.

Kırtasiye Malzemeleri: Seçili defter, bloknot ve kağıt ürünlerinde yüzde 60'a varan indirim, seçili dosya, klasör ve çeşitli ofis gereçlerinde yüzde 60'a varan indirim, seçili Faber-Castell ürünlerinde yüzde 60'a varan indirim, seçili okul aktivite ve boya ürünlerinde yüzde 60'a varan indirim, seçili Rotring ürünlerinde yüzde 50'ye varan indirim, seçili Scrikss ürünlerde yüzde 50'ye varan indirim.

Kitap: Seçili eğitim kitaplarında yüzde 40'a varan indirim, seçili yabancı kitaplarda yüzde 40'a varan indirim, seçili çok satan kitaplarda yüzde 70'e varan indirim.

Çocuk giyim ve aksesuar: Seçili Puma çocuk ayakkabı ve sırt çantalarında yüzde 50'ye varan indirim, seçili Sketchers bebek ayakkabılarında yüzde 50'ye varan indirim, seçili Adidas çocuk ayakkabılarında yüzde 50'ye varan indirim, seçili Defacto çocuk ürünlerinde yüzde 40'a varan indirim, seçili Koton çocuk ürünlerinde yüzde 40'a varan indirim.

Oyuncak: Seçili eğitici oyuncaklar ve bebek oyuncaklarında yüzde 40'a varan indirim, seçili kutu oyunları, hobi oyuncakları ve yapbozlarda yüzde 30'a varan indirim, seçili oyuncak figürler, peluş oyuncaklar ve oyun setlerinde yüzde 30'a varan indirim, seçili Play-Doh oyun hamurlarında yüzde 45'e varan indirim, seçili LEGO ürünlerinde yüzde 45'e varan indirim.

Bebek: Seçili bebek arabalarında yüzde 40'a varan indirim, seçili bebek banyo ve bakım ürünlerinde yüzde 40'a varan indirim, seçili bebek beslenme ürünlerinde yüzde 50'ye varan indirim, seçili Chicco ürünlerinde yüzde 40'a varan indirim, seçili Philips Avent ürünlerinde yüzde 30'a varan indirim, seçili BeSafe oto koltuklarında yüzde 40'a varan indirim.

Gıda ve içecek: Seçili hazır gıda ve konserve ürünlerde yüzde 50'ye varan indirim, seçili kuruyemiş ve kuru meyvelerde yüzde 30'a varan indirim, seçili tatlı ve tuzlu atıştırmalıklarda yüzde 35'e varan indirim, seçili baharatlarda yüzde 50'ye varan indirim, seçili kahvaltılık ürünlerde yüzde 45'e varan indirim, seçili kahvelerde yüzde 30'a varan indirim, seçili siyah çay ve bitki çaylarında yüzde 40'a varan indirim.

Temizlik: Seçili bulaşık deterjanlarında yüzde 40'a varan indirim, seçili Command, Scotch-Brite, ScotchBlue marka ürünlerde indirim, seçili ev temizlik ürünlerinde yüzde 40'a varan indirim.

Kişisel Bakım: Seçili ağız bakım ürünlerinde yüzde 40'a varan indirim, seçili deodorant ve parfümlerde yüzde 40'a varan indirim, seçili L'Oreal Paris ve Elseve ürünlerinde yüzde 30'a varan indirim, seçili saç boyalarında yüzde 40'a varan indirim, seçili Oral-B ürünlerinde yüzde 40'a varan indirim, seçili ruj ve oje ürünlerinde yüzde 50'ye varan indirim, seçili şampuan ve saç bakım ürünlerinde yüzde 40'a varan indirim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz