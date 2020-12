Amazon Prime Video Türkiye Aralık 2020 takvimi açıklandı

Amazon Prime Video Türkiye'nin aralık ayı takvimi açıklandı.

Amazon'dan yapılan açıklamaya göre aralık ayında Amazon Prime Video Türkiye'de gösterime girecek popüler yapımlar arasında "The Expanse"in 5. sezonu ve 10 bölümlük ilk sezonuyla izleyenlerin beğenisine sunulacak distopik kurgu "The Wilds" gibi dizilerin yanı sıra "The Marvelous Mrs. Maisel"in yıldızı Rachel Brosnahan'ın yer aldığı 70'ler suç/polisiye-gerilim yapımı "I'm Your Woman" gibi da popüler filmler de yer aldı.

Amazon Prime Video Türkiye'de aralık ayında izleyenlerle buluşacak tüm yeni yapımlarda Türkçe altyazı seçeneği sunulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu