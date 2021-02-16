Amazon.com.tr 2020'nin çok satan kitaplarını açıkladı

Amazon.com.tr'nin açıkladığı 2020 yılı en çok satan kitaplar sıralamasına göre, Victor Hugo'nun Bir İdam Mahkumunun Son Günü en çok okunan kitap olarak öne çıkarken, George Orwell'in Hayvan Çiftliği ve Dana Suskind'in Otuz Milyon Kelime adlı eserleri de çok okunanlar arasında yerini aldı.

Amazon.com.tr'nin açıkladığı 2020 yılı en çok satan kitaplar sıralamasına göre, Victor Hugo'nun Bir İdam Mahkumunun Son Günü en çok okunan kitap olarak öne çıkarken, George Orwell'in Hayvan Çiftliği ve Dana Suskind'in Otuz Milyon Kelime adlı eserleri de çok okunanlar arasında yerini aldı.

Amazon.com.tr, yayınladığı açıklamayla 2020 yılında en çok okunan kitapları sıralandı.

Türkiye'nin okuma alışkanlıklarını ile ilgili iç görüler içeren liste, Türk tüketicilerin 2020'de daha çok edebiyat ve kurgu eserlerine yöneldiğini gösterdi. Kişisel gelişim yılın en çok talep gören bir diğer kategorisi olarak öne çıkarken bunu sosyal bilimler ve tarih izledi.

Amazon.com.tr'nin 2020'nin en çok satanları listesinde zirvede Victor Hugo'nun Bir İdam Mahkumunun Son Günü adlı eseri yer alırken, George Orwell'in Hayvan Çiftliği ve 1984, Franz Kafka'nın Dönüşüm ve Jose Saramago'nun Körlük gibi edebiyat ve kurgu kitapları da en popüler eserler arasında yer aldı.

Amazon.com.tr'nin Kitap kategorisinin 2020 yılında en çok satan 20 eseri alfabetik sıralamayla şu şekilde oldu:

1984 - George Orwell, Altıncı Koğuş- Anton Pavloviç Çehov, Bir İdam Mahkumunun Son Günü (Hasan Ali Yücel Klasikleri) - Victor Hugo, Bir Ömür Nasıl Yaşanır?: Hayatta Doğru Seçimler İçin Öneriler - İlber Ortaylı, Dönüşüm (Modern Klasikler Serisi) - Franz Kafka, Hayvan Çiftliği - George Orwell, İnsan Neyle Yaşar? - Lev Nikolayeviç Tolstoy, Kırmızı Pazartesi: İşleneceğini Herkesin Bildiği Bir Cinayetin Öyküsü - Gabriel Garcia Marquez, Körlük - Jose Saramago, Martin Eden (Modern Klasikler Serisi) - Jack London, Otuz Milyon Kelime: Çocuğunuzun Beynini Geliştirin - Dana Suskind, Savaş Sanatı (Hasan Ali Yücel Klasikler Dizisi) - Sun Zi, Sefiller - Victor Hugo, Şeker Portakalı - Jose Mauro de Vasconcelos, Simyacı - Paulo Coelho, Sineklerin Tanrısı (Modern Klasikler Serisi) - William Golding, Sokrates'in Savunması: Euthyphron, Apologia, Kriton, Phaidon (Hasan Ali Yücel Klasikler Dizisi) - Platon, Suç ve Ceza (Hasan Ali Yücel Klasikleri) - Fyodor Mihayloviç Dostoyevski, Yeraltından Notlar (Hasan Ali Yücel Klasikleri) - Fyodor Mihayloviç Dostoyevski ve Yüzüklerin Efendisi (1-2-3 Cilt): Yüzük Kardeşliği - İki Kule - Kralın Dönüşü - J.R.R. Tolkien.

"Amazon Türkiye'yi kitap alışverişinde popüler bir platforma dönüştürmeyi başardık"

Amazon.com.tr Türkiye Ülke Genel Müdürü Richard Marriott, "Prime teslimat hizmetimiz, kampanyalarımız ve geniş ürün seçkimiz sayesinde Amazon Türkiye'yi kitap alışverişinde popüler bir platforma dönüştürmeyi başardık." ifadelerini kullandı.

2020 yılı boyunca Amazon.com.tr'de en çok satılan kitapların listesini paylaşarak 2021 için okuma listelerini oluşturmalarında müşterilere yardımcı olmayı hedeflediklerini belirten Marriot, "Amazon.com.tr müşterilerine geniş bir kitap seçkisi sunmaktan dolayı büyük mutluluk yaşıyoruz. 2021 yılında da kitap seçkimizi genişleterek, her kategoriden binlerce kitabı müşterilerimizin beğenisine sunmaya devam edeceğiz." bilgilerini verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan