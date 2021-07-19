Amasya Üniversitesi Senato Toplantısı Taşova'da geçekleştirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Amasya Üniversitesi Senato Toplantısı Taşova'da geçekleştirildi

Amasya Üniversitesi Senato Toplantısı Taşova'da geçekleştirildi
Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk - Haberler | Güncel

??????? Amasya Üniversitesi Senato Toplantısı, Rektör Prof. Dr. Süleyman Elmacı başkanlığında Taşova Yüksel Akın Meslek Yükselokulunda gerçekleştirildi.

??????? Amasya Üniversitesi Senato Toplantısı, Rektör Prof. Dr. Süleyman Elmacı başkanlığında Taşova Yüksel Akın Meslek Yükselokulunda gerçekleştirildi.

Rektör Elmacı, gazetecilere, Amasya Üniversitesinin gün geçtikçe güçlendiğini söyledi.

???????"Engelsiz üniversite" ödülünü Amasya Üniversitesinin ilk kez bu yıl aldığını belirten Elmacı, "Yükseköğretim Kurulu, engelli bireylerin eğitime tam ve eşit katılımını sağlamak amacıyla 'Engelsiz Üniversite Ödülleri' veriyor. Bu kapsamda Taşova Yüksel Akın MYO, YÖK 2021 Yılı Engelsiz Üniversite Mekanda Erişilebilirlik Alanında Turuncu Bayrak ödülüne layık görüldü. Ödülü almaya hak kazanan yüksekokulumuz yöneticilerine, akademik ve idari personeline daha engelsiz bir dünyaya hizmet ettikleri için teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Konuşmların ardından Amasya Üniversitesi Senato Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantının ardından senato üyeleriyle Borabay Gölü'nde doğa yürüyüşü gerçekleştiren Elmacı, şehrin gürültüsünden, stresinden kurtulmak isteyenleri doğa harikası gölü görmeye davet etti.

???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Emre Altuğ Seda Sayan Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Balotelli Aytaç Kara Metin Oktay Mario Balotelli Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Amasya Üniversitesi Senato Toplantısı Taşova'da geçekleştirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 14:27:11. #1.16#

title