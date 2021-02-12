Amasya'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen A.T.S, Y.P. ve A.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Polis ekipleri, Buğdaylı Mahallesi'nde 11 Şubat'ta durdurdukları otomobilde 336,25 gram sentetik uyuşturucu ele geçirmiş, araçtaki 3 kişi "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptıkları" iddiasıyla gözaltına alınmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan