Amasya'daki Güreşler 8 Temmuz'da

Amasya'da geleneksel karakucak güreşleri 8 Temmuz'da düzenlenecek.



Amasya Belediyesi'nin evsahipliğinde 8 Temmuz Cumartesi günü 12 Haziran Stadyumu'nda yapılacak güreşlere ülke çapındaki başpehlivanların yanı sıra farklı kategorilerde yaklaşık 500 güreşçinin katılacağını belirten Belediye Başkanı Cafer Özdemir, "Ata sporumuzu yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için bu ve bu gibi organizasyonların sayısı arttırılmalı. Bizimde amacımız ata sporumuzu yediden yetmişe herkese benimsetmektir. Bu konuda da oldukça başarılı olduğumuza inanıyoruz" dedi.



Geçmişte çok sayıda dünya çapında başarılara imza atmış pehlivanların yetiştiği Amasya'da halkın güreşe ilgili olması ve çocukların ata sporlarına yöneltmeleri için güreş eğitim merkezlerine destek olduklarını belirten Başkan Özdemir, "Onlarca gencimiz ve çocuklarımız burada Ata sporumuzu öğreniyor. Ata sporumuza yaşamak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak adına her yıl aralıksız güreşlerimizi düzenlemeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - AMASYA