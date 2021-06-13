Amasya'da yangın.. Ev kullanılamaz hale geldi
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Amasya'da yangın.. Ev kullanılamaz hale geldi

İhlas Haber Ajansı / Serdoğan Sıvacı - Haberler | 3. Sayfa

Amasya'da yangın.

Amasya'da yangın.. Ev kullanılamaz hale geldi

Söndürme çalışmaları devam ediyor

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Karsavul köyünde bir evde yangın çıktı.

Taşova ilçesine bağlı Karsavul köyü Zana Mahallesi'nde bir evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek evi saran yangına Taşova Belediyesi İtfaiyesinin yanı sıra Taşova Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince müdahale ediliyor. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Amasya'da yangın.. Ev kullanılamaz hale geldi
Amasya'da yangın.. Ev kullanılamaz hale geldi
Amasya'da yangın.. Ev kullanılamaz hale geldi
Amasya'da yangın.. Ev kullanılamaz hale geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serdoğan Sıvacı

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