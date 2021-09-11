Amasya'da otomobil ile traktör çarpıştı: 4 yaralı - Haberler
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Amasya'da otomobil ile traktör çarpıştı: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Amasya'da otomobil ile traktör çarpıştı: 4 yaralı

Amasya'nın Taşova ilçesinde otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Amasya-Erzincan karayolu, Taşova Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ağrı'dan Konya istikametine seyir halinde olan Mevlana Nalbantoruç'un kullandığı 42 ADG 859 plakalı otomobil, kavşaktan dönmeye çalışan Kadir Gürel (80) yönetimindeki 05 HA 292 plakalı traktör ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile traktör ortadan ikiye ayrılıp hurdaya döndü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Mevlana Nalbantoruç (31), Gülsüm Nalbantoruç (30) ve 4 yaşındaki çocukları Rüzgar Nalbantoruç ile traktör sürücüsü Kadir Gürel (70) yaralandı.

Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik, olay yerine gelerek Bölge Trafik ekiplerinden trafik kazasıyla ilgili bilgi aldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - AMASYA

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