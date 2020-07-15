Amasya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
15.07.2020 16:01 | Son Güncelleme: 15.07.2020 16:10
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Fransa'dan Giresun'a giden Enver Kılıç idaresindeki FG 025 XR yabancı plakalı hafif ticari araç, Ulubel mevkisinde, Sadık Ayan'ın kullandığı 19 EU 556 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile eşi Ayşe Ayan ve Taliye Kaya yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Merzifon Karamustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA