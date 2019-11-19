Amasya'da otomobil devrildi: 2 yaralı
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Amasya'da otomobil devrildi: 2 yaralı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

19.11.2019 16:30 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:30
Amasya'da otomobil devrildi: 2 yaralı

'nın ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Merzifon'dan 'a giden, Aykut Güler idaresindeki 34 GS 2065 plakalı otomobil Sarıköy mevkisinde devrildi.

Kazada sürücü Güler ile otomobildeki Rukiye Güler yaralandı.

Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Merzifon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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