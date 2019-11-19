Amasya'da otomobil devrildi: 2 yaralı
Amasya'nın Merzifon ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Merzifon'dan Osmancık'a giden, Aykut Güler idaresindeki 34 GS 2065 plakalı otomobil Sarıköy mevkisinde devrildi.
Kazada sürücü Güler ile otomobildeki Rukiye Güler yaralandı.
Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Merzifon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.