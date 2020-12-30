Amasya'da çiftçilere cennet hurması fidanı dağıtıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Amasya'da çiftçilere cennet hurması fidanı dağıtıldı

30.12.2020 18:33 | Son Güncelleme: 30.12.2020 18:36
Amasya'da çiftçilere cennet hurması fidanı dağıtıldı

Amasya Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün yürüttüğü ortak proje kapsamında çiftçilere, Amasya cennet hurması fidanı dağıtıldı.

Amasya Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün yürüttüğü ortak proje kapsamında çiftçilere, Amasya cennet hurması fidanı dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen programda konuşan Vali Mustafa Masatlı, insanın var olmasıyla başlayan tarımın tarih boyunca daima en temel uğraşlardan biri olduğunu söyledi.

Yılın son günlerinde, çiftçilere, kiraz fidanı, elma fidanı ve son olarak da cennet hurması fidanı dağıttıklarını ifade eden Masatlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçtiğimiz yüzyıldan itibaren sanayi ve diğer hizmet alanlarına kayan ağırlık, gıdanın önem kazanmasıyla yeniden tarıma dönmeye başlamıştır. İlimiz açısından bakıldığında ise Amasya tarım ve hayvancılıkta bölgemizin merkezi olma noktasında emin adımlarla ilerlemektedir. Ülkemiz genelinde şeker pancarı tohumunda birinci, kuru soğanda ikinci, Amasya elmasında üçüncü, bamya ve salatalık dahil çeşitli ürünlerde de beşinci sırada yer almaktayız."

Önümüzdeki yıl sulama yatırımlarını 4 katına çıkarmayı hedeflediklerini vurgulayan Masatlı, şunları kaydetti:

"Bu yıl yaklaşık 1 milyon 100 bin liralık fidan dağıtımında bulunduk. Seneye bu rakamları daha da artırmak için çalışacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde hükümetimizin her alanda çok önemli çalışma ve politikaları oldu. Tarımda, sanayide, hizmet sektöründe ve son yıllarda özellikle savuma sanayisinde önemli atılımlar yapıldı. Biz artık dünyanın örnek aldığı önemli ülkelerden biriyiz. Bize gösterilen 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda herkes işini ve sektörünü küçümsemeden ülkemizin yarınları için çalışmalıdır, üretmelidir."

Törene, AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, protokol üyeleri ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Gülben Ergen Acun Ilıcalı Kenan İmirzalıoğlu
Spor Erol Bulut Fatih Terim Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Arda Kardeşler
Tüm Haberler Erkek Maltepe Galatasaray Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Amasya'da çiftçilere cennet hurması fidanı dağıtıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 18:56:46. #1.15#
title