Amasra'da yarıyıl tatili yoğunluğu
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Amasra'da yarıyıl tatili yoğunluğu

05.02.2021 14:23 | Son Güncelleme: 05.02.2021 14:27
Amasra'da yarıyıl tatili yoğunluğu

Tarihi eserleri, doğal güzellikleri ve mutfak kültürüyle ünlü Bartın'ın Amasra ilçesi, yarıyıl tatilinde ziyaretçilerin uğrak noktası oldu.

Tarihi eserleri, doğal güzellikleri ve mutfak kültürüyle ünlü Bartın'ın Amasra ilçesi, yarıyıl tatilinde ziyaretçilerin uğrak noktası oldu.

Sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü Amasra'da tatil ve güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, sahilde yürüyüş yaptı, parklarda dinlendi.

Özellikle Amasra Kalesi, Kemere Köprüsü, Çekiciler Çarşısı'nda ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Mendirek ve kayalıklarda vakit geçiren vatandaşlar, bol bol fotoğraf çektirdi.

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, gazetecilere, ilçenin, tarihi ve doğal güzellikleri, mutfak kültürüyle bölgenin en önemli turizm merkezlerinden olduğunu söyledi.

Yarıyıl tatilinin son günlerinde havanın güneşli olmasını fırsat bilen vatandaşların ilçede yoğunluk oluşturduğunu belirten Çakır, "Ankara'nın en yakın sahili Amasra, kış aylarında da ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Tatilciler, eşsiz doğası ve manzarasıyla kale içinde ve sahillerde geziyor. Bizler de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kolluk kuvvetlerinin yanı sıra ekiplerimizce denetimler yapıyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

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