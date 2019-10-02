02.10.2019 03:08

Alüminyumda ihracat yıl sonu 3 milyar dolara ulaşacak

TALSAD Başkanı Kibar: "Alüminyum ürünleri ihracatında 2019 yılında da yükseliş sürecek"

ALUEXPO 2019 10 Ekim'de kapılarını açacak

İSTANBUL - Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği Başkanı Ali Kibar, 2017 yılında yüzde 11, 2018 yılında yüzde 16 artış gösteren alüminyum ürünleri ihracatının 2019 yılında da yükselişini sürdürerek 3 milyar dolara ulaşacağını vurguladı. Kibar, 2023 yılında 8 milyar dolarlık alüminyum ürünleri ihracatı hedefinin de yakalanacağını belirtti.

6'ncı Uluslararası Aluminyum Teknolojileri, Makina ve Ürünleri İhtisas Fuarı (ALUEXPO 2019), 10-12 Ekim 2019 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde katılımcı ve ziyaretçilerine kapılarını açmaya hazırlanıyor. Fuar öncesi düzenlenen basın toplantısında sektörün önde gelen temsilcileri önemli değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği ve Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, Türkiye alüminyum sektörünün son yıllarda çok büyük bir atılım gerçekleştirdiğini kaydetti. Kibar, 2017 yılında yüzde 11, 2018 yılında yüzde 16 artış gösteren alüminyum ürünleri ihracatının 2019 yılında da yükselişini sürdürerek 3 milyar dolara ulaşacağını vurguladı. Kibar, 2023 yılında 8 milyar dolarlık alüminyum ürünleri ihracatı hedefinin de yakalanacağını belirtti.

Bu fuarın sadece bir fuar olarak düşünülmemesi gerektiğini söyleyen Kibar, "Aynı zamanda sempozyumla beraber çok önemli bir etkinlik olacak. Özellikle alüminyum sektörüyle gençlerimiz de dahil, yakın veya uzaktan alakası olanların bu fuarı ziyaret etmelerini tavsiye ederim. Firmalar yeni teknolojileri ve yeni ürünlerini tanıtımda kullanacaklar. Görülecek ve öğrenilecek bir çok şey olacak. Katılımcılar, yapılacak bilgilendirici sunumlardan da istifade edebilirler" dedi.

"8 milyar dolarlık ihracat hedefi gerçekleşecek"

Türkiye alüminyum sektörünün yıl sonunda 3 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşacağının altını çizen Kibar, "Alüminyum, emtia olarak uluslararası metal borsasında fiyatlanan bir ürün olduğundan dolayı dünyada dolar bazında piyasa şartlarına göre günlük fiyatın oluştuğu bir metadır. Alüminyumu, oluşturacağınız katma değer ile hedge mekanizmalarını doğru kullanarak dünyaya veya iç pazara rahatlıkla satılabilecek bir ürün olarak görmek lazım. Sektörde devam eden ve önümüzdeki yıllarda yapılması planlanan yatırımlar ile sektörün stratejik bir sektör olmasından dolayı 2023 yılındaki 8 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşılacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Elektrik fiyatları 2 cent'in altına inmeli"

Ali Kibar, Türkiye'nin alüminyumda rekabetçi bir ülke olabilmesinin ilk koşulu olarak elektrik fiyatlarını gösterdi. Kibar, "Alüminyum üreticilerinin elektrik enerjisi satın alma fiyatlarının 2 cent/kwh altına inmeden alüminyumu dünya rekabetinde bulunacak fiyatlamada mal etmemiz mümkün değil. Şu anda bu seviyeden uzak olduğumuzdan dolayı alüminyumu ithal etmek daha doğru karardır" dedi.

"Alüminyum bilincini artırmalıyız"

Alüminyumun stratejik bakımdan önemli olduğunu vurgulayan Kibar, "Alüminyum o kadar stratejik bir mal ki ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyada yazdığı mesajda, 'Stratejik ürün alüminyuma ek vergi getirdik' dedi. Dolayısıyla bizim de alüminyumun çok önemli bir madde olduğu bilincini artırmamız lazım" şeklinde konuştu.

Toplantıda paylaşılan bilgilere göre; alüminyum alanında bu yıl 80 yeni katılımcıyı bünyesine katan ALUEXPO, 35 ülkeden 397 katılımcı ile kendi rekorunu kıracak. 216 yabancı, 400'e yakın katılımcısı ile en son gerçekleştirilen 2017 fuarına göre yabancı katılımcı sayısında yüzde 38, toplam katılımcı sayısında yüzde 24 ile artış ile büyümeye devam ediyor.

Kaynak: İHA