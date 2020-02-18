Altıparmak: Hatayspor'u hak ettiği yere getireceğiz

18.02.2020 17:52 | Son Güncelleme: 18.02.2020 17:52

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Hatayspor'da Bayram Toysal'dan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Mehmet Altıparmak, Hatayspor'u hak ettiği yere taşıyacaklarını belirtti. Altıparmak, "Bu şehir, taraftar, takım artık bunu hak ediyor. Son 3 senedir çok büyük bir emek harcandı" dedi.

Eskişehirspor maçı öncesi hazırlıklarını sürdüren Hatayspor, teknik direktör Mehmet altıparmak gözetiminde çalışmalarına devam etti. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Altıparmak, hücum oyunu sistemini takıma yerleştirmeye çalışacaklarını söyledi. Altıparmak, "Şu ana kadar çalıştırdığım her takımda aynı oyun sistemi ile sahaya çıktım. Şampiyon olduğumuz senelerde en çok gol atan takım hep benim takımım olmuştur. Bu oyun tarzını burada da devam ettireceğiz Hatayspor'da çok kaliteli hücum oyuncular ve defans oyuncuları var. Bazen ritim bozuluyor. Bizim görevimiz bu ritmi tekrar sağlamak" dedi.Eskişehirspor maçı öncesi kaptan Mesut Çaytemel'in cezalı olduğunu söyleyen Altıparmak, sakatlığını yeni atlatan Hamza Gür'ün zorlu maça yetişeceğini söyledi."ŞAMPİYON OLACAĞIZ"Hatayspor'un tecrübeli orta saha oyuncusu Kubilay Sönmez, Mehmet altıparmak ile yeni bir sayfa açtıklarını kaydederken, "Hocamız daha önce çok şampiyonluk yaşadı. İnşallah bizde onunla beraber ilk şampiyonluğumuzu kazanacağız. Mehmet hocayla birlikte yeniden oyunumuzu üst seviyeye çıkarmamız gerekiyor. Eksiklerimi gözden geçirip en İyisini yapmaya çalışacağız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: İdmandan genel ve detay görüntülerHatayspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak'ın açıklamaları5'e 2 top kapma antrenmanından genel ve detaylar

- Kubilay Sönmez'in açıklamaları

Kaynak: DHA

- Hatay