Altıntaş'ta 2 bin adet fidan dağıtıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Altıntaş'ta 2 bin adet fidan dağıtıldı

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde üreticilere ücretsiz olarak 2 bin adet fidan dağıtımı yapıldı.

Altıntaş'ta 2 bin adet fidan dağıtıldı
20.06.2020 08:03 | Son Güncelleme: 20.06.2020 08:37

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde üreticilere ücretsiz olarak 2 bin adet fidan dağıtımı yapıldı.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke yaptığı açıklamada, "Bugün ilçemizi ziyaret eden AK Parti İl Başkanımız Sebahattin Cehyun, Milletvekilimiz Ceyda Çetin Erenler, AK Parti Kütahya İl Yönetimi ve Altıntaş İlçe Başkanımız Hakan Uşak ile birlikte üreticilerimize ücretsiz olarak 2 bin adet ceviz ve badem fidanı dağıttık. Amacımız ilçemizde gelir getirici ürün fidan sayısını çoğaltmak" dedi.

AK Parti İl Başkanı Sebahattin Cehyun, yaptığı açıklamada, "Daha yeşil bir ülke için Altıntaş ilçemizde hemşehrilerimize fidan dağıtımı yaptık. İşini severek yapan, tezgahlarını çiçek gibi hazırlayan pazarcı esnaflarımızı ziyaret edip çaylarını içtik, taleplerini dinledik" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi Haber
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi
Güpegündüz pompalı tüfekle gezen şahıs yanından geçen polis aracına bile aldırış etmedi Haber
Güpegündüz pompalı tüfekle gezen şahıs yanından geçen polis aracına bile aldırış etmedi
AK Parti, Bahçeli'nin önerisi üzerine harekete geçti! Seçim barajı düşüyor, vekil transferi son buluyor Haber
AK Parti, Bahçeli'nin önerisi üzerine harekete geçti! Seçim barajı düşüyor, vekil transferi son buluyor
Erdoğan'ın masasındaki koronavirüs aşısı anketinden 'yerli ve milli' cevabı çıktı Haber
Erdoğan'ın masasındaki koronavirüs aşısı anketinden "yerli ve milli" cevabı çıktı
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti Haber
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Temizlik işçisi, evlilik hayali kurduğu kadın tarafından dolandırıldı Haber
Temizlik işçisi, evlilik hayali kurduğu kadın tarafından dolandırıldı
Görenler şok oldu! Dev yayın balığı 10 kişi tarafından çekildi
Görenler şok oldu! Dev yayın balığı 10 kişi tarafından çekildi
Adana'da bir çiftin bıçaklı kavgasında kadın yaralanırken bileği kesilen kocası öldü
Adana'da bir çiftin bıçaklı kavgasında kadın yaralanırken bileği kesilen kocası öldü
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, kaldığı otelden yatak pozları verdi
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, kaldığı otelden yatak pozları verdi
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü
Koronavirüsü hiçe sayıp meyhanede eğlence düzenleyen 25 kişiye 78 bin lira para cezası
Koronavirüsü hiçe sayıp meyhanede eğlence düzenleyen 25 kişiye 78 bin lira para cezası
Ev arkadaşını intihara yönlendirip, cansız bedenini gizlemekten tutuklandı
Ev arkadaşını intihara yönlendirip, cansız bedenini gizlemekten tutuklandı
Danıştay, YKS'nin iptali başvurusunu reddetti
Danıştay, YKS'nin iptali başvurusunu reddetti
50 saniyede 50 bin liralık hırsızlık yaptı! O anlar güvenlik kamerasında
50 saniyede 50 bin liralık hırsızlık yaptı! O anlar güvenlik kamerasında
Üçüncü kattan düşen genç kız, balkon tentesi sayesinde hayata tutundu
Üçüncü kattan düşen genç kız, balkon tentesi sayesinde hayata tutundu
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bir askerimiz şehit oldu
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bir askerimiz şehit oldu
Yayla evine giren 'dev örümcek' evde yaşayanları korkuttu
Yayla evine giren "dev örümcek" evde yaşayanları korkuttu
Attığı golle gündem olan 'Tuzlalı Tsubasa' halı sahaların açılmasını dört gözle bekliyor
Attığı golle gündem olan 'Tuzlalı Tsubasa' halı sahaların açılmasını dört gözle bekliyor
Kendisini vuran saldırganın adını kanıyla yazdı! Ekipler şüpheli kocayı yakaladı
Kendisini vuran saldırganın adını kanıyla yazdı! Ekipler şüpheli kocayı yakaladı
Sörfçü Blaze Angel Roberts'ın hesabını ele geçiren Türk hacker'lar, cinsel içerikli videolarını paylaştı
Sörfçü Blaze Angel Roberts'ın hesabını ele geçiren Türk hacker'lar, cinsel içerikli videolarını paylaştı
Sokağa çıkma kısıtlaması saat 09.00'da başlıyor! İşte kısıtlamayla ilgili tüm detaylar
Sokağa çıkma kısıtlaması saat 09.00'da başlıyor! İşte kısıtlamayla ilgili tüm detaylar
Sevgilisiyle tatilde olan Özge Özpirinçci'nin yelkenli teknesi yan yattı
Sevgilisiyle tatilde olan Özge Özpirinçci'nin yelkenli teknesi yan yattı
Define için tartıştığı karı kocayı başlarını ezerek öldüren cani yakalandı
Define için tartıştığı karı kocayı başlarını ezerek öldüren cani yakalandı
Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi
Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi
Son dakika: Türkiye genelinde maske takmamanın cezası 900 TL'ye sabitlendi
Son dakika: Türkiye genelinde maske takmamanın cezası 900 TL'ye sabitlendi
30 yıl önce çalınan motosiklet, polisin dikkati sayesinde yakalandı
30 yıl önce çalınan motosiklet, polisin dikkati sayesinde yakalandı
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Yağmurdan korunmak için ağaç altına saklanan yaşlı adam, yıldırım çarpması sonucu öldü
Yağmurdan korunmak için ağaç altına saklanan yaşlı adam, yıldırım çarpması sonucu öldü
Seyircisiz maçta Başakşehirli Demba Ba'nın kafasına tribünden su şişesi atıldı
Seyircisiz maçta Başakşehirli Demba Ba'nın kafasına tribünden su şişesi atıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ziya Selçuk Abdülhamit Gül Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sıla Demet Evgar Demet Akalın Burcu Esmersoy
Spor Ali Koç Ozan Tufan Fatih Terim Sergen Yalçın Tahir Karapınar
Daha Fazla Su Milli Bursa Ankara
Şu an buradasınız: Altıntaş'ta 2 bin adet fidan dağıtıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.6.2020 08:48:04. #1.14#
title