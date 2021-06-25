Altınova Belediyesinin özel ekibi yaşlı ve engelli vatandaşların yardımına koşuyor
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Altınova Belediyesinin özel ekibi yaşlı ve engelli vatandaşların yardımına koşuyor

Altınova Belediyesinin özel ekibi yaşlı ve engelli vatandaşların yardımına koşuyor
Anadolu Ajansı / Güven Kaya - Haberler | Güncel

Yalova'nın Altınova Belediyesi tarafından kurulan özel ekip, semt pazarında alışveriş yapan yaşlı, engelli ve desteğe ihtiyacı olan vatandaşlara yardımcı oluyor.

Yalova'nın Altınova Belediyesi tarafından kurulan özel ekip, semt pazarında alışveriş yapan yaşlı, engelli ve desteğe ihtiyacı olan vatandaşlara yardımcı oluyor.

Perşembe günleri ilçe merkezinde kurulan semt pazarına yaklaşık 17 yıldır ücretsiz servis olanağı sunan Altınova Belediyesi, başlattığı yeni uygulamayla yaşlı, engelli ve desteğe ihtiyacı olan vatandaşların daha rahat alışveriş yapmalarını imkan sağlıyor.

Uygulama ile özel servisle ilçe pazarına gelen tüm vatandaşları girişte karşılayan ekipler, desteğe ihtiyacı olan vatandaşların alışveriş torbalarını taşıyor.

Alışveriş sonrası yine özel servisle gidecekleri yere bırakılan vatandaşlar, uygulamadan çok memnun olduklarını belirterek, belediye ekiplerine teşekkür etti.

Altınova Belediyesinin özel ekibi yaşlı ve engelli vatandaşların yardımına koşuyor
Altınova Belediyesinin özel ekibi yaşlı ve engelli vatandaşların yardımına koşuyor
Altınova Belediyesinin özel ekibi yaşlı ve engelli vatandaşların yardımına koşuyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güven Kaya

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