Altınordu'da zabıta ekiplerinden korona virüs denetimi
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Altınordu'da zabıta ekiplerinden korona virüs denetimi

24.12.2020 11:47 | Son Güncelleme: 24.12.2020 11:51
Altınordu'da zabıta ekiplerinden korona virüs denetimi

Ordu'nun Altınordu Belediyesi zabıta ekiplerince, korona virüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını engellemek adına denetimler sürüyor.

Ordu'nun Altınordu Belediyesi zabıta ekiplerince, korona virüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını engellemek adına denetimler sürüyor.

Altınordu Belediyesi Zabıta ekipleri, her haftanın belirli günlerinde düzenli olarak kurulan pazarlarda denetimlerine devam ediyor. Ekipler ilk olarak, pazarcı esnafı ve pazara gelen vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen kuralları ile ilgili bilgilendirmelerde bulunuyor. Daha sonra, pazar yerine girişte ateşleri ölçülen vatandaşlar kontrollü bir şekilde pazar alanına alınıyor. Ekipler ayrıca, gıda satışı yapan işyerlerine de hijyen denetimlerini sürdürüyor.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, toplum sağlığını korumak adına belediye ekiplerinin tedbir ve denetimleri büyük titizlikle sürdürdüğünü ifade ederek, "Bugüne kadar alınan tedbirlere hassasiyetle uyan hemşehrilerimize sabırları, dikkat ve özenleri için teşekkür ediyorum. Salgınla mücadelemizin başarıyla sonlanıncaya kadar hemşehrilerimize maske, mesafe ve hijyen kurallarına hem kendi sağlıkları hem de toplum sağlığını korumak adına uymaya devam etmelerinin hayati öneme sahip olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum" dedi. - ORDU

Altınordu'da zabıta ekiplerinden korona virüs denetimi
Altınordu'da zabıta ekiplerinden korona virüs denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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