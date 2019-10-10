Altınordu'da forvet sorunu

10.10.2019 12:57

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da santrforlar bu sezon beklenen patlamayı henüz yapamadı. İzmir ekibinde geçen sezon tecrübe kazanması için hazırlayıcı takım Niğde Anadolu FK'ya kiralanan forvet Fatih Aktay, şimdiye kadar gol sevinci yaşayamadı. Son 2 maçta ilk 11'de şans bulan genç futbolcu, Adana Demirspor karşısında 62'nci dakikada, Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanında ise ikinci yarıda oyundan alındı. Fatih, eline geçen gol fırsatlarını değerlendiremedi.

Sezon başında Giresunspor'dan transfer edilen gurbetçi forvet Yasin Ozan da hazır olmaması nedeniyle sadece 1 kez ilk 11'de sahaya çıktı. Üç karşılaşmada oyuna sonradan giren Yasin, yalnızca 1 gol atabildi. Geçen sezon dizinden yaşadığı sakatlığın nüksetmesi üzerine bir kez daha ameliyat olan gurbetçi golcü Kemal de 1 kez rakip fileleri sarstı. Ligde 7 maçta Altınordu'nun attığı 8 golün 6'sını orta sahada görev alan Anıl (2), Atakan, Muhammed ve Burak ile stoper Sinan kaydetti.

Kaynak: DHA