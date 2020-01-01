Altınordu'da çocuklar ve yurtta kalan öğrenciler unutulmadı

01.01.2020 12:13 | Son Güncelleme: 01.01.2020 12:18

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'in talimatı ile düzenlenen etkinlikte hastanelerde tedavi gören çocuklara oyuncak dağıtıldı. Başkan Tören ayrıca yurtta kalan öğrencilere de içinde ikramlık bulunan hediyeler gönderdi.



Yılbaşı gecesi dolayısıyla düzenlenen etkinlikte ilçede bulunan hastaneler ziyaret edildi. Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'in talimatıyla düzenlenen etkinlikte tedavi gören çocuklara padişah, pamuk prenses ve çizgi film karakterleri tarafından hediyeler dağıtıldı. Karakterler eşliğinde yapılan sürprizle çocuklar büyük heyecan yaşarken hediyelerini alan çocukların mutlulukları ise gözlerinden okundu.



Yapılan etkinliği değerlendiren aileler ve çocuklar Altınordu Belediyesi tarafından yapılan bu sürpriz ile büyük mutluluk yaşadıklarını belirtti. Etkinliğin önemine değinen aileler programın hazırlayan ve emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.



Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, yurtta kalan öğrencileri de unutmadı. Başkan Tören, öğrencilere içerisinde ikramlıklar bulunan hediyeler gönderdi. Yurtta kalan öğrencilerde Başkan Tören'e video ile teşekkür etti. - ORDU

Kaynak: İHA