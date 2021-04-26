Altınküre Okulları'ndan ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi
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Altınküre Okulları'ndan ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi

Altınküre Okulları'ndan ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Altınküre Okulları öğrencileri, Ramazan Ayı'nda ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılması üzerine gıda yardım kolisi hazırladı.

Altınküre Okulları öğrencileri, Ramazan Ayı'nda ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılması üzerine gıda yardım kolisi hazırladı.

Altınküre Fen ve Anadolu Lisesi öğrencileri, 'Paylaştığın senindir, biriktirdiğin değil' sözünden yola çıkarak Ramazan ayının anlam ve önemiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılması üzerine gıda yardım kolisi hazırladı. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Şükrü Parlak öncülüğünde gerçekleştirilen yardım kolisi hazırlanmasında öğrenciler kendi imkanlarıyla destek oldu. Altınküre Fen ve Anadolu Lisesi Müdürü Ümmü Gülsüm Aslan, "Her Ramazan olduğu gibi bu Ramazanda da paylaşmaya ve ihtiyaç sahiplerine umut olmaya niyetliyiz" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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