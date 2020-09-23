Altının onsu 1,880 doların altına indi

ABD dolarının güç kazanmasıyla tüm değerli metaller gerilerken, altının ons fiyatı 1,880 doların da altına indi.

ABD dolarının güç kazanmasıyla tüm değerli metaller gerilerken, altının ons fiyatı 1,880 doların da altına indi.

Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) ABD hampetrol stoklarının, 18 Eylül'de sona eren haftada 691,000 varil yükseldiğini gösteren verilerinin ardından petrol fiyatları da geriledi.

Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol, ons altında değer kayıplarının arttığına dikkat çektiği analizinde, "Dolar endeksinin Ağustos ayı ortasından bu yana en yüksek seviyelere ulaşmış olması kaçınılmaz olarak değerli metaller üzerinde baskı yaratırken ons altın ilk destek olarak gördüğümüz 1,900 doların da altına inmiş durumda" dedi ve ekledi: "Ayrıca ABD'de yargıç Ginsburg'un vefatının ardından ABD Yüksek Mahkemesi'nde oluşan boşluğun ek mali teşvik üzerindeki müzakereleri daha da karmaşık hale getirmesi bekleniyor. "Bu da daha fazla likidite artışının şimdilik hayata geçmesini engellerken değerli metaller açısından şartları zorlaştırıyor. "Teknik açıdan bakıldığında ise 1,900 doların aşağı yönlü geçilmesi ile değer kayıplarının sonraki destek olan 1,870 dolara kadar devam edebileceğini hatırlatmakta fayda görüyoruz."Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.0artışla düşüşle 42.29 dolar,Batı Teksas yüzde 0.50 artışla 40.24 dolar,altın yüzde 1.09 düşüşle 1,879.52 dolar,gümüş yüzde 4.12 düşüşle 23.39 dolar,bakır yüzde 1.26 artışla 6,768.00 dolar,platin yüzde 1.94 düşüşle 853.44 dolar,paladyum yüzde 1.25 artışla 2,259.90 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 466 lira, çeyrek altın 766 lira, Cumhuriyet altını da 3,049 liradan satılıyordu.Troy Kıymetli Madenler'in analizinde, kıymetlilerdeki satış dalgası devam ederken, altının Salı günü 1,900 dolar/ons desteğinde tutunma çabasıyla seansı tamamladığı anımsatılarak, şöyle denildi;"Sarı maden güne 1,912 dolar/ons seviyesinden başladıktan sonra, gün ortasına kadar toparlanma çabasıyla hareket ederek 1,917 dolar/onsla seansın en yüksek seviyesini kaydetti. "Dün Chicago Fed Başkanı Charles Evans'ın faiz artırımı için yüzde 2.0 enflasyon hedefinin beklenmeyebileceğini söylemesinin ardından, hisse senedi piyasalarına ve altına bir kez daha satış geldi. "Faiz artışını konuşmak için henüz erken olmasına rağmen, bu beklentilerinin öne çıkması altın tarafında kayıplar yaşanmasına sebep oldu. "Sarı maden, 1,894 dolar/onsa kadar geri çekilerek günün en düşük seviyesini kaydetmiş oldu."Seans sonunda 1,900 dolar/onstan günü tamamlayan sarı maden, önceki güne kıyasla yüzde 0.6 değer kaybetmiş oldu."Gümüş de altınla benzer şekilde hareket ettiği seansta, günü 24.40 dolar/onstan tamamlarken, önceki güne kıyasla yüzde 1.27 değer kaybıyla seansı tamamlamış oldu. Böylelikle üst üste dördüncü günü de kırmızıda kapattı ve aşağı yönlü trendini sürdürmüş oldu. "Platin, diğer kıymetliler gibi kırmızıdan kaçamadığı bir seansı tamamlarken, 869 dolar/onstan yüzde 2.0 kaybı hanesine yazmış oldu. "Paladyum, diğer kıymetlere kıyasla daha güçlü duruyor olsa da, dünkü seansı 2,225 dolar/onstan tamamlayarak yüzde 2.1'lik kayıptan kaçamadı. "Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda dünkü seansta düşen altın fiyatları ile birlikte alıcıların iştahlanmasıyla, işlemler dünya fiyatlarının üzerinde 0.8-1.0 dolar/onsla gerçekleşti. Borsa İstanbul'da toplamda 2,889 kg altın, 9,913 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı