Altının ons fiyatı 1,890 doları aştı

ABD Hazine tahvil faizlerinin üst üste dördüncü günde de düşmesinin yanında doların da zayıflamasının etkisiyle altın fiyatları yükseldi.

ABD Hazine tahvil faizlerinin üst üste dördüncü günde de düşmesinin yanında doların da zayıflamasının etkisiyle altın fiyatları yükseldi. Ons altının fiyatı 1,896 dolara kadar yükseldikten sonra, 1,890 dolar üzerinde tutundu.

Buna karşılık, yatırımcıların İran'ın petrol piyasalarına erken döneceğine ilişkin beklentilerinin azalmasıyla, yükselen Brent petrolün varil fiyatı hafif geriledi.

Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.19 düşüşle 68.24 dolar,Batı Teksas yüzde 0.14 düşüşle 65.89 dolar,altın yüzde 0.57 artışla 1,891.84 dolar,gümüş yüzde 0.54 artışla 27.93 dolar,bakır yüzde 0.83 artışla 9,983.00 dolar,platin yüzde 0.77 artışla 1,188.19 dolar,paladyum yüzde 1.13 artışla 2,766.69 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 514 liraya, çeyrek altın 844 liraya, Cumhuriyet altını da 3,361 liraya yükseldi.ALB Forex günlük tarımsal emtia bülteninde, Fildişi Sahili'nin kakao yetiştirilen bölgelerinde arka arkaya ikinci hafta yağmurun az kalmasının, Nisan-Eylül ortası ürünün Haziran ayı sonuna doğru düşebileceği korkusu yarattığına işaret edilerek, şöyle denildi: "ABD'nin mısır ve soya fasulyesi vadeli işlemleri Pazartesi günü, yağışların ABD'nin Ortabatı bölgesinde yakın zamanda ekilen mahsulleri artırması ve tüccarların Çin'in geçtiğimiz hafta mısır alımlarının artmasının ardından gelecekteki ihracat talebini tartması nedeniyle düştü."Tarım bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın 1 Temmuz'da başlayan 2021/22 pazarlama sezonunda tahıl ihracatını 3 milyon ton artırarak 51 milyon tona çıkarabileceğini söyledi."ABD mısır ihracat sevkiyatları, pazarlama yılının en yüksek seviyesi olan 2.24 milyon metrik ton ile haftalık yüzde 45 artış gösterdi."Asyalı şeker tüccarları, Vietnam'ın Haziran ayında anti-damping politikası açıklaması öncesinde artan bir belirsizlikle karşı karşıya. Pazar kaynakları, şeker envanterinin azalmasıyla birlikte yerel fiyatların yükseldiğini kaydetti."JP Morgan geçen haftaki bir araştırma notunda, enflasyonun artmaya devam etmesi halinde emtiaların yatırımcılar için faydalı bir koruma görevi göreceğini belirtti."Galler tarım bakanı hükümeti, Avustralya ile herhangi bir Birleşik Krallık ticaret anlaşmasının Galler'deki çiftçileri dezavantajlı duruma getirmemesi gerektiği konusunda uyardı."Soya fiyatı kısa vadede oluşturduğu düşüş kanalını yukarı yönlü kırdı. Bültenimizi yazdığımız sırada hafif satıcılı seyreden fiyatta düşüşün devam etmesi halinde 1521.30 seviyesi destek olarak takip edilebilir. Tersi durumda 1540.30 seviyesi ilk direnç konumunda bulunuyor."Mısır fiyatı, mayıs başından gelen kısa vadeli yükseliş kanalının kırılmasının ardından son bir haftadır 670.80/ 644.50 bandına sıkışmış durumda. Bugün satıcılı görünüm sergileyen fiyatta düşüşün devam etmesi halinde 644.50 seviyesi yeniden test edilebilir. Fiyatta toparlanma yaşanması halinde ise 670.80 seviyesi ilk direnç konumunda bulunuyor."Kahvede, ikili tepe formasyonu oluşumu izleniyor. Kısa vadeli trend ve 147.25 bölgesinden destek alan kahvede bu seviye altında fiyatlamalarda 143.80/ 139.70 bandına doğru satış baskısı yaşanabilir. 147.25 seviyesi üzerinde kalıcılık devam ettiği sürece 153.60/ 155.30 direnç seviyeleri izlenebilir.

"Buğdayda, düşüş trendi altında satış baskısı devam ediyor. 660 seviyesi altında fiyatlamalar devam ettiği sürece 647/ 622 destek seviyelerine doğru satış baskısı yaşanabilir. 660 seviyesi üzerinde ise düşüş trendinin geçtiği 680 seviyesi ilk direnç olarak izlenebilir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı