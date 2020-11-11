Altının kilogramı 479 bin liraya geriledi
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Altının kilogramı 479 bin liraya geriledi

11.11.2020 16:37 | Son Güncelleme: 11.11.2020 16:40
Altının kilogramı 479 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 479 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 479 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 475 bin 800 lira, en yüksek 500 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 4,3 azalışla 479 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 528 milyon 110 bin 355,65 lira, işlem miktarı ise 5.179,45 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 564 milyon 665 bin 884,97 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Turan Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Standart Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 500.600,001.860,00
En Düşük 475.800,001.857,00
En Yüksek500.000,001.857,00
Kapanış479.000,001.857,00
Ağırlıklı Ortalama 490.837,251.857,00
Toplam İşlem Hacmi (TL)2.528.110.355,65
Toplam İşlem Miktarı (Kg)5.179,45
Toplam İşlem Adedi173

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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