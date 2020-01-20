20.01.2020 17:38 | Son Güncelleme: 20.01.2020 17:38

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 296 bin 800 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 294 bin 600 lira, en yüksek 296 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,74 artışla 296 bin 800 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 138 milyon 154 bin 373,09 lira, işlem miktarı ise 467,80 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 146 milyon 57 bin 660,53 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Türkiye İş Bankası, Demaş Kuyumculuk,, Özak Kıymetli Madenler ve Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 294.600,00 1.558,90 En Düşük 295.800,00 En Yüksek 296.800,00 Kapanış 296.800,00 Ağırlıklı Ortalama 296.160,90 Toplam İşlem Hacmi (TL) 138.154.373,09 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 467,80 Toplam İşlem Adedi 33

Kaynak: AA