Altın ve petrol fiyatları yatay Güvenli liman talebiyle hızla yükselerek 2,075.19 dolarlık yeni rekor düzeyi gören altın, Rusya'nın Covid-19 aşısını tescil ettiğini açıklamasıyla sert düşerek dip düzeylere indikten sonra toparlandığı 1,930 doların üzerinde tutundu.

Güvenli liman talebiyle hızla yükselerek 2,075.19 dolarlık yeni rekor düzeyi gören altın, Rusya'nın Covid-19 aşısını tescil ettiğini açıklamasıyla sert düşerek dip düzeylere indikten sonra toparlandığı 1,930 doların üzerinde tutundu.

Aynı nedenlerle hafif yükselen petrol fiyatları da 42 - 45 dolar bandında yatay hareket ediyor.

"Küresel piyasalarda son günlerin yıldızı kuşkusuz ki altın" denilen İnfo Yatırım FX'in analizinde, şöyle devam edildi: "Adeta yaptığı tüm hareketlenmeler ile birlikte dikkatleri üzerine çekmeyi başaran altın fiyatları, tarihi rekorlar sonrasında haftanın başlarında yaptığı sert düşüş hareketleri ile birlikte tekrar adından söz ettirdi. "Özellikle Rusya'nın Covid-19 aşısını onaylaması ve iki hafta içinde seri üretime başlanacağını açıklaması küresel bazda risk iştahını artırdı. "Artan risk iştahı ile 1,900 seviyelerinin altını gören altın fiyatları tekrar toparlanma hareketleri gerçekleştirdi ve 1,900 seviyelerinin üzerine çıktı. "2020 yılında altının performansına baktığımızda yaklaşık olarak yüzde 30 üzerinde değer kazanımları yaşadığı görülüyor. "Pandeminin küresel ekonomide çarkları durdurması, hükümetlerin teşvik paketleri, merkez bankalarının faiz indirimleri gibi faktörler bu değerlenmelerin yaşanmasında ana etkenlerin başında yer aldı. "Fakat yine de piyasalar kuşkulu tavrına devam ediyor. Bu sebeple 'güvenli liman' ihtiyacı her an oluşabilir. "Piyasalar gün içinde ABD kanadından gelecek olan işsizlik maaşı başvuruları verisini takip edecek; veri TSİ 15: 30'da açıklanacak."Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.20 düşüşle 45.23 dolar,Batı Teksas yüzde 0.21 düşüşle 42.48 dolar,altın yüzde 0.75 artışla 1,931.33 dolar,gümüş yüzde 1.53 artışla 25.91 dolar,bakır yüzde 0.47 artışla 6,435.00 dolar,platin yüzde 0.93 artışla 941.72 dolar,paladyum yüzde 1.26 artışla 2,167.36 dolar düzeyindeydi.İç piyasada ise, gram altın 455 liraya, çeyrek altın 758 liraya, Cumhuriyet altını da 3,008 liraya yükseldi.Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), 2020 yılı küresel petrol talebinde günlük düşüş öngörüsünü 0.1 milyon varil indirerek, günde ortalama 9.1 milyon varil düzeyine çekti.OPEC'in aylık raporuna göre, küresel petrol talebi 2020 yılında, günde ortalama 90.6 milyon varil düzeyine gerileyecek.OPEC'in günlük hampetrol üretimi, Haziran ayına göre 0.98 milyon varil artışla, günde ortalama 23.17 milyon varil düzeyine yükseldi.

OPEC 2021 yılına ilişkin küresel petrol talebi öngörüsünü ise, bir önceki öngörüsündeki "günde ortalama 7.0 varil artış" olarak değiştirmedi. Rapordaki verilere göre, küresel petrol talebi 2021 yılında günde ortalama 97.6 milyon varil düzeyine yükselecek.

Kaynak: DHA