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Altın ve gümüşten yeni rekorlar

Güvenli liman talebiyle hızla yükselen altın fiyatları spot piyasada 2,069.04 dolarlık yeni rekor düzeye tırmanırken, iç piyasada, dolardaki artışın da etkisiye Cumhuriyet altını 3,323 liraya, gram altın 483 liraya, çeyrek altın da 832 liraya yükseldi.

Altın ve gümüşten yeni rekorlar
06.08.2020 17:19 | Son Güncelleme: 06.08.2020 17:19

Güvenli liman talebiyle hızla yükselen altın fiyatları spot piyasada 2,069.04 dolarlık yeni rekor düzeye tırmanırken, iç piyasada, dolardaki artışın da etkisiye Cumhuriyet altını 3,323 liraya, gram altın 483 liraya, çeyrek altın da 832 liraya yükseldi. Küresel piyasalarda 28 doları ayarak yeni rekor düzeye tırmanan gümüşün gram fiyatı da 6.33 liraya kadar yükseldi.

ABD hampetrol stoklarının, 31 Temmuz'da sona eren haftada 7.6 milyon varil birden azalmasıyla yönü yukarı dönerek 46 doları aşan petrol fiyatları da bu düzeylerde hareket ediyor.

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki hampetrol stokları, 31 Temmuz'da biten haftada 7.6 milyon varil azalarak 518.6 milyon varile geriledi.Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) verilerine göre ise, ABD hampetrol stokları, aynı haftada 8 milyon 587 bin varil azaldı. Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.60 artışla 45.60 dolar,Batı Teksas yüzde 0.50 artışla 42.51 dolar,altın yüzde 1.45 artışla 2,068.23 dolar,gümüş yüzde 5.02 artışla 28.31 dolar,bakır yüzde 0.56 artışla 6,486.00 dolar,platin yüzde 1.91 artışla 990.48 dolar,paladyum yüzde 2.46 artışla 2,242.45 dolar düzeyindeydi.İç piyasada ise, gram altın 483 liraya, çeyrek altın 832 liraya, Cumhuriyet altını da 3,323 liraya yükseldi.Troy Kıymetli Maden'in analizinde, "Altın hiç durmaksızın yoluna devam ederken rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor" denildi ve şöyle devam edildi: "Seansa 2019 dolar/ons seviyesinden başlayan sarı maden, seans boyu pozitif bir seyir içinde hareket etti. "Bir taraftan Virüs salgınına dair jeopolitik riskler ve ABD-Çin arasında gerginleşen ilişkiler, diğer taraftan ekonomileri ayakta tutmak isteyen hükümetlerin teşvik programları derken, altının bugünkü tarihi zirveleri kaçınılmaz oldu. "Dünkü seansta 2055 dolar/onsa kadar uzanan sarı maden, rekorunda yeni seviyeyi kaydetti. Seans sonuna kadar bu seviyede kalmayı başaramayan sarı maden, seans sonunda 2038 dolar/onstan dengelendi ve önceki güne kıyasla yüzde 0.9 kazancı hanesine yazmış oldu."Gümüş, adeta destansı yükselişine devam ediyor. Dünkü seansa 25.99 dolar/onstan başlayan beyaz maden, seans boyu pozitif bir seyir halinde hareket ederken, seans sonunda 26.95 dolar/onstan dengelendi ve önceki seansa kıyasla yüzde 3.8 değer kazanmış oldu. "Platin de dün kıymetli madenlerin rallisinden nasibini alarak, 981,95 dolar/onsla Şubat ayından bu yana yüksek seviyeyi kaydetmiş oldu. Seansı 970.14 dolar/ons seviyesinden tamamlayan platin, önceki güne kıyasla yüzde 3.1 kazancı hanesine yazmış oldu. "Paladyum, dünkü seansı 2188 dolar/ons seviyesinden tamamlayarak önceki güne kıyasla hanesine yüzde 2.1 kazanç yazmış oldu. "Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda dün yüksek hacimli bir seans yaşanırken, yükselen altın fiyatıyla birlikte alıcıların iştahlandığı bir gün geride kaldı. "İşlemler dünya fiyatlarının üzerinde 3-5 usd/onsla gerçekleşti. Toplamda 5,228 kg altın, 5,974 kg. gümüş işlemiyle seans tamamlanmış oldu."

 


Kaynak: DHA

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