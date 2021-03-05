Altın piyasasında uluslararası merkez olma yolunda önemli adım
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Altın piyasasında uluslararası merkez olma yolunda önemli adım

05.03.2021 18:03 | Son Güncelleme: 05.03.2021 18:26
Altın piyasasında uluslararası merkez olma yolunda önemli adım

- Borsa İstanbul, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kıymetli maden ve kambiyo mevzuatında yaptığı yeni düzenlemeler ile önemli görevler üstlenerek altın piyasasında iç kontrol, denetim ve sorumlu tedarik zinciri için gerekli çalışmaları tamamladı.

- Borsa İstanbul, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kıymetli maden ve kambiyo mevzuatında yaptığı yeni düzenlemeler ile önemli görevler üstlenerek altın piyasasında iç kontrol, denetim ve sorumlu tedarik zinciri için gerekli çalışmaları tamamladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kıymetli maden ve kambiyo mevzuatında yapılan yeni düzenlemeler ışığında, altın ithalatı ve ticaretinde oluşturulacak denetim mekanizması ile ülkemizin uluslararası merkez olması yolunda önemli bir adım atıldı.

Borsa İstanbul, düzenlemelerle birlikte oluşturacağı sorumlu altın tedarik zinciri ile altının madenden çıkış aşamasından nihai tüketiciye ulaşıncaya kadar tüm adımlarını kontrol edebilecek ve kayıt altına alacak. Bu yapısal dönüşümle birlikte şeffaf, etkin bir piyasa tesis edilmesi ve piyasanın en üst uluslararası standartlara kavuşması hedeflenmiştir.

Borsa İstanbul A.Ş.'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Dünya altın piyasalarında önemli bir yeri olan ülkemizde, Bakanlığımız son dönemde hayata geçirdiği uluslararası alanda kabul gören sorumlu altın tedarik zinciri uygulamaları ve diğer düzenlemeler ile altın piyasasında kontrol, denetim ve raporlama uygulamalarına farklı bir bakış açısı geliştirme yönünde irade ortaya koymuştur. Hazine ve Maliye Bakanlığının yetkilendirmesi sonucunda; Borsa İstanbul bu alanda yapacağı düzenlemeler ile piyasa standartlarını daha da yüksek seviyelere taşıyacaktır. Dünyanın ilk spot borsalarından birini kuran, yüzlerce yıllık altın ve sarrafiye kültürüne sahip ve halihazırda kırk binin üzerindeki kuyumcu noktasıyla dünyanın en önemli birkaç mücevher ve altın sikke üreticisinden biri olan ülkemizde, altın ithalatının daha güvenilir ticari standartlara kavuşturulması hedeflenmiştir. Uluslararası saklama merkezi olma yolunda da önemli bir adım olarak gördüğümüz düzenlemelerin sektörün global standartlara erişmesinde de önem arz ettiğini düşünüyoruz" denildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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