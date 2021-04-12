Altın fiyatları geriledi, petrol yatay
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Altın fiyatları geriledi, petrol yatay

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Altın fiyatları geriledi, petrol yatay

ABD'de yürürlüğe giren yeni yardım paketi kapsamında piyasaya sürülecek 2.0 trilyon dolara yakın paranın enflasyonu ve buna bağlı olarak Hazine tahvillerinin getirilerini yükselteceği beklentileriyle altın fiyatları geriledi.

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ABD'de yürürlüğe giren yeni yardım paketi kapsamında piyasaya sürülecek 2.0 trilyon dolara yakın paranın enflasyonu ve buna bağlı olarak Hazine tahvillerinin getirilerini yükselteceği beklentileriyle altın fiyatları geriledi.

ABD'de ekonomik toparlanmaya ilişkin olumlu veriler sonrası talebin artacağı beklentileriyle haftanın ilk işlemlerinde yükselen petrol fiyatları daha sonra hafif geri çekildi ve Brent petrolün varil fiyatı döndüğü 62 - 63 dolar aralığına yatay hareket ediyor.

Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.44 düşüşle 62.77 dolar,Batı Teksas yüzde 0.30 düşüşle 59.22 dolar,altın yüzde 0.26 düşüşle 1,738.88 dolar,gümüş yüzde 0.59 düşüşle 25.10 dolar,bakır yüzde 0.89 düşüşle 8.929.00 dolar,platin yüzde 0.85 düşüşle 1,194.86 dolar,paladyum yüzde 0.39 düşüşle 2,632.40 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 457 liraya, çeyrek altın 754 liraya, Cumhuriyet altını da 3,005 liraya geriledi.Gedik Yatırım'ın bülteninde, "Ons altın geçtiğimiz hafta ABD 10 yıllık tahvil faizindeki sakin seyir ve doların yatay görünümünün desteğiyle, 1758 dolar seviyesine doğru yükselmişti" diye anımsatıldı ve şöyle denildi"Ancak bu direnç alanını yine aşmakta zorlandı ve kapanışı 1740 dolar çevresinde gerçekleştirmişti. Yeni haftaya başlarken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ekonomiye dair toparlanma sinyallerinin geldiğini ifade etmesi, ons altının yükselme iştahını bir miktar törpülemiş durumda. "Ancak, Powell ek olarak, ekonomiye tehdit, hastalığın yeniden yayılması olduğunu da ekledi. Dolayısıyla, piyasalarda bu sabah risk iştahı çok güçlü değil ve bundan sonraki dönem içinde salgının seyri bu açıdan önemli olabilir."Petrol fiyatlarının da, "yatay ve sıkışık" geliştiği belirtilen bültende, şöyle devam edildi: "Geçen hafta, Viyana'da İran nükleer görüşmeleri yapıldı. Görüşmelerin yapıcı ve olumlu geçtiğine dair açıklamalar gelirken, bu haftada görüşmelerin devam edeceği söyleniyor. ABD ise bu konu hakkında İran ile görüşmelerde yaptırımlar konusunda tıkanma olabileceğini ifade ediyor. 

"Dolayısıyla bu görüşmeler şimdilik petrol fiyatları üzerinde bir hareketlenme oluşturmasa bile seyri ilerleyen günler için önemli olabilir. Dün Fed Başkanı Powell konuşmasında, ABD ekonomisine dair olumlu sinyallerin geldiğini ifade ederken, salgının yeniden yayılmasının ekonomi açısından risk olduğunu belirtti. Bu nedenle, bu sabah küresel anlamda risk iştahı zayıf."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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