ALTIN FİYATLARI: 7 Nisan Pazartesi çeyrek altın ne kadar? Bugün gram altın ne kadar? ANLIK ALTIN FİYATLARI 2025!

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, altın fiyatlarında dalgalanmaların devam etmesine neden oluyor. Özellikle ABD'nin Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimleri ve Fed'in faiz politikalarına dair beklentiler, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine yol açıyor. Bu durum, altın fiyatlarında belirgin artışlara sebep olurken, piyasalardaki belirsizlik yatırımcıları daha temkinli hareket etmeye yönlendiriyor.? Peki, 7 Nisan 2025 Pazartesi itibarıyla altın fiyatlarında son durum nedir? Gram altın kaç TL? Çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? İşte, güncel altın fiyatları ve detaylar…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın saat 09:38 itibariyle yüzde -0,59 değer kaybıyla 3688,40'dan işlem görüyor.

7 Nisan Pazartesi çeyrek altın ne kadar

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın saat 09:38 itibariyle yüzde -0,25 azalarak 6036,10'dan işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın saat 09:38 itibariyle yüzde -0,25 azalarak 12072,20'den işlem görüyor.

TAM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Tam altın saat 09:38 itibariyle yüzde -0,25 değer kaybıyla 24107,14'ten işlem görüyor.

Gram altın ne kadar

ONS ALTIN KAÇ DOLAR ANLIK?

ONS altın, saat 09:38 itibariyle yüzde -0,27 azalarak 3029,05'den işlem görüyor.

Yarım altın ne kadar

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da gram altın güne 3778 liradan alınırken 3834 liradan satılıyor.