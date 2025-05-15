ALTIN FİYATLARI 15 MAYIS CANLI: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? Altın tekrar yükselecek mi?

15 Mayıs 2025 Perşembe günü itibarıyla altın piyasasında dalgalı bir seyir hakim. Küresel ölçekte yaşanan son gelişmeler, özellikle de ABD ile Çin arasındaki ticaret temaslarından gelen pozitif sinyaller ile Rusya ve Ukrayna arasında ateşkes umutlarının artması, yatırımcıların güvenli liman tercihlerinde değişikliğe neden oldu. Bu gelişmelerin etkisiyle, altına olan ilgi zayıflarken fiyatlarda düşüş gözlemlendi. Peki, 15 Mayıs 2025 tarihinde çeyrek altın, tam altın ne kadar? 15 Mayıs Perşembe gram altın ne kadar? İşte, anlık altın fiyatları ve detaylar…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın saat 09:15 itibariyle yüzde -1,60 değer kaybederek 3897,61'den işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI 15 MAYIS CANLI

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın saat 09:15 itibariyle yüzde -0,58 eksilerek 6312,40'dan işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın saat 09:15 itibariyle yüzde -0,58 azalarak 12624,81'den işlem görüyor.

TAM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Tam altın saat 09:15 itibariyle yüzde -0,58 azalarak 25210,65'ten işlem görüyor.

Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar

ONS ALTIN KAÇ DOLAR ANLIK?

ONS altın, saat 09:15 itibariyle yüzde -0,58 değer kaybıyla 3127,39'dan işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da gram altın güne 3931 liradan alınırken 3985 liradan satılıyor.