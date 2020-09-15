Altın 1,950 dolara döndü, petrol yatay Gün içinde 1,972 dolara kadar çıkarak 1,970 dolar sınırını aşan altının ons fiyatı, daha sonra gelen satışlarla 1,949 doları gördükten sonra 1950 doların üzerinde tutunurken, petrol fiyatları da 40 dolar dolayındaki yatay hareketini sürdürüyor.

Gün içinde 1,972 dolara kadar çıkarak 1,970 dolar sınırını aşan altının ons fiyatı, daha sonra gelen satışlarla 1,949 doları gördükten sonra 1950 doların üzerinde tutunurken, petrol fiyatları da 40 dolar dolayındaki yatay hareketini sürdürüyor.

Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol, analizinde ons altını güç topladığına işaret ederek, "Dolar endeksindeki durgunluğa bağlı olarak yukarı yönlü denemelerini sürdüren ons altın teknik görünümün anlamlı şekilde iyileşmesi için gerekli gördüğümüz 1,960 dolar seviyesinin üzerini test etmeye başladı" dedi ve ekledi:

"Bir süredir ağırlıklı olarak 1,930-1,960 dolar aralığında hareket eden ons altında bu bandın herhangi bir yöne doğru kırılması o yöne doğru daha güçlü bir fiyat hareketi görebileceğimize işaret ediyor."Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında 1960 doların üzerinde kalınması durumunda altının kısa vadeli teknik göstergelerde oluşması muhtemel iyileşmeye paralel olarak yönünü daha net bir şekilde yukarı çevirmesi şaşırtıcı olmayacaktır. "Ancak, güvenli liman arayışını azaltmasına paralel olarak aşı faaliyetlerinden somut bir kararın çıkması durumunda bunun ons altında satış baskısı yaratabileceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor."Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.12 artışla 40.42 dolar,Batı Teksas yüzde 0.21 artışla 38.15 dolar,altın yüzde 0.25 düşüşle 1,951.39 dolar,gümüş yüzde 0.05 düşüşle 27.11 dolar,bakır yüzde 0.96 artışla 6,779.50 dolar,platin yüzde 0.28 artışla 960.32 dolar,paladyum yüzde 0.95 artışla 2,335.11 dolar düzeyindeydi.İç piyasada ise, gram altın 470 liraya, çeyrek altın 771 liraya, Cumhuriyet altını da 3,068 liraya geriledi.Troy Kıymetli Madenler'in analizinde, altının haftaya "güçlü bir başlangıç yaptığı"na işaret edilerek, şöyle denildi: "ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısının gerçekleşeceği haftaya girilirken, altın da güçlü bir başlangıç yaptığı bir seansı geride bıraktı. 1,940 dolar/ons seviyesinden giriş yaptığı günde, tüm gün boyunca alıcılı seyriyle öne çıktı. " Haber akışının kısıtlı olduğu günde dolar endeksinin 93.00 seviyesinin altına inmesi kıymetli maden fiyatlarını destekleyen bir gelişme olarak öne çıktı. "Altın ise günü 1,956 dolar/onstan tamamlarken, yüzde 0.8 kazançla haftaya başlamış oldu."Gümüş, 26.73 dolar/onstan başladığı günü, 27.12 dolar/onstan tamamlarken önceki güne kıyasla yüzde 1.4 kazancı hanesine yazmış oldu. Böylelikle beyaz maden de altın gibi haftaya yeşilde başladı."Platin, dünkü seansı da yeşilde kapatırken üst üste yeşilde kapattığı dördüncü seansı da geride bıraktı. Dünkü seansa 931.90 dolar/onstan başlayan platin, seansı 957 dolar/onstan tamamlarken önceki güne kıyasla yüzde 2.7 kazançla başladı."Paladyum ise 2,307 dolar/ons seviyesine kadar geri çekilirken, günü kırmızıda kapatan tek kıymetli maden oldu. Seansı 2,312 dolar/onstan tamamlayan paladyum, önceki güne kıyasla yüzde 2.0 kaybı hanesine yazmış oldu. "Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda dünkü seansta altın işlemleri dünya fiyatlarının üzerinde 0.5-0.8 dolar/onsla gerçekleşti. Borsa İstanbul'da toplamda 4,906 kg altın, 4,254 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."

Kaynak: DHA