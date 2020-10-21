Altın 1,930 dolar sınırında, petrol düştü

ABD'de dördüncü teşvik paketinin hazırlanması konusunda Beyaz Saray ve Demratlar'ın anlaşmaya yaklaşmasıyla doların önde gelen para birimleri karşısında zayıflaması altın fiyatlarını destekledi ve ons altın 1,930 dolar sınırına yükseldi.

ABD'de dördüncü teşvik paketinin hazırlanması konusunda Beyaz Saray ve Demratlar'ın anlaşmaya yaklaşmasıyla doların önde gelen para birimleri karşısında zayıflaması altın fiyatlarını destekledi ve ons altın 1,930 dolar sınırına yükseldi.

Petrol fiyatları ise, ABD hampetrol stoklarında beklenenden çok artışın gerçekleştiğini gösteren özel sektör verilerinin, etkisiyle düştü.

Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) verilerine göre, ABD hampetrol stokları, 16 Ekim'de sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 584,000 varil yükseldi.Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.39 düşüşle 42.98 dolar,Batı Teksas yüzde 0.36 düşüşle 41.02 dolar,

altın yüzde 1.10 artışla 1,928.01 dolar,gümüş yüzde 2.14 artışla 25.17 dolar,bakır yüzde 2.03 artışla 6,905.50 dolar,platin yüzde 1.81 artışla 892.67 dolar,paladyum yüzde 0.47 artışla 2,414.74 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 485 lira, çeyrek altın 793 lira, Cumhuriyet altını da 3,158 liradan satılıyordu.Troy Kıymetli Madenler'in analizinde, piyasaların odağındaki ABD teşvik paketine ilişkin gelişmelerin, piyasalara yön vermeye devam ettiği vurgulandı ve şöyle denildi: "Dünkü seansa 1,904 dolar/ons seviyesinden başlayan sarı maden, seansın ilk saatlerinde satıcılı seyrederek 1,894 dolar/onsla seansın en düşük seviyesini kaydetti. "Ancak Teşvik paketine dair anlaşmanın gerçekleşebileceği beklentisiyle piyasalar toparlanma yaşarken, altın da bu toparlanmadan nasibini alarak yukarı doğru ivmelendi. "Teşvik haberler iyle dolar endeksinde zayıflık sürerken, dünkü seansta 93 seviyesi, 1 ay sonra tekrardan aşağı doğru kırıldı. "Diğer taraftan altınla ters orantılı hareket etmesiyle bildiğimiz ABD 10 yıllık tahvillerinde getiri eğrisi, son zamanlarda paralel hareket etme arzusunu sürdürüyor. "Dün ABD 10 yıllıklarında yüzde 0.8 seviyesi test edilirken son 4 ayın en yüksek seviyesi kaydedildi. "Seans sonunda teşvik konusunda artan iyimserlikle altın, günü 1,908 dolar/onstan yüzde 0.2 kazançla tamamlamış oldu."Gümüş de teşvik paketi fiyatlamasından nasibini alırken, yeşilde kapatmayı başardığı bir günü geride bıraktı. 24.39 dolar/ons seviyesinden başladığı seansı, 24.62 dolar/onstan tamamlarken önceki güne kıyasla yüzde 1.0 kazancı hanesine yazmış oldu. "Platin ise 850 dolar/ons desteğine tutunduktan sonra, dünkü seansta 881 dolar/onsa kadar uzandı. 876 dolar/onsla seansı tamamlayan platin, yüzde 1.9 kazancı hanesine yazdı. "Paladyum, dünkü seansta en çok değer kazanan kıymetli maden olarak öne çıkarken, günü 2,407 dolar/onstan tamamladı ve yüzde 2.7 kazancı hanesine yazdı.

"Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda satıcıların iştahlı olduğu günde, dünkü altın işlemleri dünya fiyatlarının altında 1.00-1.25 dolar/onsla gerçekleşti. Borsa İstanbul'da toplamda 3,217 kg altın, 2,079 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı