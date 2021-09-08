Altıeylül'de turnuvada final heyecanı
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Altıeylül'de turnuvada final heyecanı

Altıeylül'de turnuvada final heyecanı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Altıeylül Belediyesi tarafından vefatından önce Temizlik İşleri Müdürlüğü görevini yürüten Rahmetli İsmail Berber adına organize edilen futbol turnuvası final maçı ile tamamlandı.

Altıeylül Belediyesi tarafından vefatından önce Temizlik İşleri Müdürlüğü görevini yürüten Rahmetli İsmail Berber adına organize edilen futbol turnuvası final maçı ile tamamlandı.

Altıeylül Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nün girişimleriyle gerçekleştirilen turnuvada son düdük çalındı. Spora ve sporcuya verdiği destekleriyle vatandaşlardan da takdir toplayan Altıeylül Belediyesi'nin birimler arası düzenlediği futbol turnuvasında final maçı kıran kırana geçti. Gümüşçeşme Mahallesi'nde Altıeylül Belediyesi tarafından hizmete sunulan halı sahada berabere tamamlanan final karşılaşması penaltılara kaldı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Destek Hizmetleri Müdürlüğü arasında gerçekleşen final maçında kazanan taraf ise penaltıların ardından Destek Hizmetleri Müdürlüğü oldu.

Destek gücü kupayı kaldırdı

Gümüşçeşme Mahallesi'ndeki gençlerin hizmetine sunulan halı sahada gerçekleşen final karşılaşması kıran kırana geçerken asıl kazanan sportmenlik oldu. Rahmetli İsmail Berber anısına düzenlenen turnuvada 1'nci olan Destek Hizmetleri'ne kupasını da İsmail Berberin ağabeyi Mustafa Berber takdim etti. Kardeşi anısına böyle anlamlı bir turnuvanın düzenlenmiş olmasından dolayı çok duygulandığını ifade eden Berber "Başkanımız Hasan Avcı'ya kardeşim anısına düzenlenen bu turnuvadan ötürü şükranlarımı sunuyorum. Gerçekten bizleri çok duygulandırdı. Bu organizasyonda emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkürlerimi; kazanan birime de başarılarından dolayı tebriklerimi sunuyorum" diyerek kazanan takıma kupasını takdim etti. Gençlerin spora olan ihtiyacını göz önünde bulundurarak Gümüşçeşme mahallesine yapılan halı sahayı hizmete sunan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı "Öncelikle finalde 1'nci olan birimi tebrik ediyorum. Burada gençlerimize örnek olacak sportmence bir müsabakaya şahit olduk. Rahmetli İsmail ağabey anısına düzenlemiş olduğumuz turnuva münasebetiyle kendisini tekrardan anıyoruz. Mevla'm gani gani rahmet eylesin" dedi. - BALIKESİR

Altıeylül'de turnuvada final heyecanı
Altıeylül'de turnuvada final heyecanı
Altıeylül'de turnuvada final heyecanı
Altıeylül'de turnuvada final heyecanı
Altıeylül'de turnuvada final heyecanı
Altıeylül'de turnuvada final heyecanı
Altıeylül'de turnuvada final heyecanı
Altıeylül'de turnuvada final heyecanı
Altıeylül'de turnuvada final heyecanı
Altıeylül'de turnuvada final heyecanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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