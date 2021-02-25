Altekma Play-Off için geri sayımda
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Altekma Play-Off için geri sayımda

25.02.2021 11:48 | Son Güncelleme: 25.02.2021 11:52
Altekma Play-Off için geri sayımda

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde oynadığı 29 maçta 13 galibiyet, 16 yenilgi alarak 40 puanla 8'inci sırada yer alan Altekma, cumartesi günü evinde Sorgun Belediyespor'la oynayacağı normal sezonun son maçı öncesi Play-Off hedefine kilitlendi.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde oynadığı 29 maçta 13 galibiyet, 16 yenilgi alarak 40 puanla 8'inci sırada yer alan Altekma, cumartesi günü evinde Sorgun Belediyespor'la oynayacağı normal sezonun son maçı öncesi Play-Off hedefine kilitlendi. İzmir temsilcisi, rakibini mağlup etmesi halinde adını ilk 8'e yazdırıp Efeler Ligi'ndeki ilk yılında önemli bir başarıya imza atmış olacak. Altekma, 8'inci sırayı alması durumunda 5'inci sırada yer alacak takımla Play-Off 2. Etap'ta eşleşecek.

Ligde dikkat çekici sonuçlara imza attıklarının altını çizen Kulüp Başkanı Melih Sebastien Durmuş, "Ligde kalıcı olmak ve Play-Off'u yakalama hedefiyle çıktığımız yolda henüz her şey daha yeni başlıyor, çünkü Altekma'da hedefler bitmez. Normal sezonda dikkat çekici sonuçlarla lige renk kattık, Play-Off'a kalırsak yine 'Son topa kadar' sloganımızla mücadele edeceğiz ve lige farklı bir ses getirmeyi sürdüreceğiz. Voleybol tutkunları Altekma'yı takip etmeyi sürdürsünler" dedi.


Altekma Play-Off için geri sayımda
Altekma Play-Off için geri sayımda

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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