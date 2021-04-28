Altay, Mustafa Denizli'yi açıkladı
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Altay, Mustafa Denizli'yi açıkladı

Altay, Mustafa Denizli'yi açıkladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Altay, Teknik Direktör Mustafa Denizli ile anlaştığını duyurdu.

Altay, Teknik Direktör Mustafa Denizli ile anlaştığını duyurdu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, Osman Özköylü ile yolların ayrılmasının ardından teknik adam arayışına girmişti. Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, dün bir basın toplantısı düzenleyerek Mustafa Denizli'ye teknik direktörlük görevine gelmesi için çağrıda bulunmuştu. Mustafa Denizli de efsanesi olduğu kulübün çağrısına kayıtsız kalamayarak verilecek maaşın Mehmetçik Vakfı ve Gaziler ve Şehitler Aileleri Vakfı'na bağışlanması şartıyla göreve geleceğini ifade etmişti. Bugün ise Altay Spor Kulübü sosyal medya hesaplarından Teknik Direktör Mustafa Denizli ile anlaştığını resmen duyurdu. Siyah-beyazlılar yaptığı paylaşımda, "Evine hoş geldin büyük Mustafa" ifadelerine yer verdi.

Mustafa Denizli, bugün saat 15.00'te Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'ne gelerek kendisini 38 yıl sonra siyah-beyazlı renklere bağlayan imzayı atacak.

(Salih Yılmazsoy/İHA)

Altay, Mustafa Denizli'yi açıkladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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