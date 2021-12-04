Altay maçının ardından

-Denizli: Galatasaray gibi güçlü bir takımdan puan almak önemli

-Ateş: Cüneyt Çakır maçın önüne geçti

Ata SELÇUK - Kaan ÜLKER/ - Galatasaray'ın Altay ile 2-2 berabere kaldığı Spor Toto Süper Lig 15'inci hafta maçının ardından Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Necati Ateş ile Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Necati Ateş son olarak şunları söyledi ve sözlerini noktaladı: "İlk 11'i belirlerken hem idmana göre, hem de maça göre kararımızı veriyoruz. Bazen dinlendiriyoruz, bazen oynatıyoruz. Bugün Alex'in eksikliğini çok hissettik o bölgede, Covid olduğu için oynayamadı."

#SüperLig 'de 5 haftadır kazanamayan Beşiktaş'ın, Sergen Yalçın ile devam etme kararını doğru buluyor musunuz? #KASvBJK — Haberler (@Haberler) December 3, 2021

Demirören Haber Ajansı / Ata Selçuk - Spor Haberleri

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