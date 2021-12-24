Altay, galibiyete odaklandı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Altay, galibiyete odaklandı

Altay, galibiyete odaklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Altay, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Kasımpaşa'yı yenerek hem 11 maçlık galibiyet hasretini sonlandırmayı hem de devre arasına moralle girmeyi hedefliyor.

İZMİR (İHA) - Altay, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Kasımpaşa'yı yenerek hem 11 maçlık galibiyet hasretini sonlandırmayı hem de devre arasına moralle girmeyi hedefliyor.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Altay, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Yarın Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 13.30'da başlayacak.

Lige güzel bir başlangıç yapan ancak 11 hafta boyunca aldığı kötü sonuçlarla küme düşme hattına kadar gerileyen İzmir temsilcisi, 18 puanla 16. sırada bulunuyor. Siyah-beyazlılar, ligin son sırasında yer alan Kasımpaşa karşısında galibiyete ulaşmak istiyor. Devre arası öncesinde son maçına çıkacak olan Ege ekibi, hem 11 maçlık özlemini bitirmek hem de devreye moralli girmek istiyor.

Siyah-beyazlılarda tedavisine devam edilen İbrahim Öztürk, maç kadrosunda yer almayacak.

Altay'ın karşılaşmaya şu 11'le çıkması bekleniyor:

"Lis- Cebrail Karayel, Murat Akça, Khaly Thiam, Naderi - Poko, Zeki Yıldırım, Cesar Pinares, Kappel - Martin Rodriguez, Bamba." - İZMİR

Altay, galibiyete odaklandı

Dolmabahçe'de ağlatan tezahürat! Tribünlere çağırılan Önder Karaveli gözyaşlarını tutamadı

Dolmabahçe'de ağlatan tezahürat! Tribünlere çağırılan Önder Karaveli gözyaşlarını tutamadı

 Resmi yazı gönderildi! Galatasaray, Mostafa Mohamed'in bonservisini alıyor

Resmi yazı gönderildi! Galatasaray, Mostafa Mohamed'in bonservisini alıyor

 Kara Kartal sürprize izin vermedi! Beşiktaş geriye düştüğü maçta Göztepe'yi 2-1 yendi

Kara Kartal sürprize izin vermedi! Beşiktaş geriye düştüğü maçta Göztepe'yi 2-1 yendi

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title