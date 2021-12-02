Altay, Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti
AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 4 Aralık Cumartesi günü Galatasaray'a konuk olacak Altay, bu karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 4 Aralık Cumartesi günü Galatasaray'a konuk olacak Altay, bu karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştiren siyah-beyazlı futbolcular, daha sonra taktik çalıştı.
Altay yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri
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