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Altay, Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti

AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Altay, Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 4 Aralık Cumartesi günü Galatasaray'a konuk olacak Altay, bu karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 4 Aralık Cumartesi günü Galatasaray'a konuk olacak Altay, bu karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştiren siyah-beyazlı futbolcular, daha sonra taktik çalıştı.

Altay yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri

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