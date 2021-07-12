Altay'da Mustafa Denizli sahaya indi

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Altay'da bugün yeni sözleşme imzalayan Teknik Direktör Mustafa Denizli, siyah-beyazlı takımın başında yeni sezon öncesi ilk antrenmanına çıktı.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Altay'da bugün yeni sözleşme imzalayan Teknik Direktör Mustafa Denizli, siyah-beyazlı takımın başında yeni sezon öncesi ilk antrenmanına çıktı.

Altay'ı Süper Lig'e çıkaran Teknik Direktör Mustafa Denizli, yeni sözleşmeyi imzalayıp siyah-beyazlı takımın başında sezonun ilk idmanına çıktı. Gaziemir Kutlu Aktaş Tesislerinde gerçekleşen idman öncesi oyuncularla toplantı yapan Denizli, takımın yardımcıları nezaretinde 8 günlük çalışma dönemini geride bıraktığını söyledi.

Hazırlıkların önemli bir bölümünü kendi tesislerinde yapacaklarını ifade eden Denizli, "Beklediğimiz ve düşündüğümüz arkadaşlar var. Yaklaşık ben 1 aydır program ve transfer yapma çalışmaları için İzmir'deyim. Her gün başkanımızla, yöneticilerimizle birlikte yeni sezon için ne yapabiliriz onu değerlendirdik. Değerlendirmeler sonunda bugün ilk defa antrenmana çıkma fırsatı buldum. Taraftarlarımız benim dışarıda olduğumu düşünmesin, tamamen içindeydim kulübün ve yaklaşık 10 günlük programı yardımcılarım uyguladı" dedi.

Transfer çalışmalarına yoğun mesai harcadıklarını ifade eden deneyimli teknik adam, "Esas zamanımızı meşgul eden transfer çalışmaları. Transfer çalışmalarının bir kısmı olumlu sonuç vermek üzere, birkaç gün içerisinde verecek ama devam etmek mecburiyetindeyiz. Camiamıza bir daha bir üzüntülü günler yaşatmak istemiyoruz. Bu çalışmalar inşallah düşündüğümüz gibi biter" diye konuştu.

"Hedefimiz önemli yerlere yürümek"

Futbola başladığı ve 18 yıl formasını giydiği Altay'ın hedeflerinin her zaman büyük olduğunu dile getiren Mustafa Denizli, "Benim bıraktığım, 18 yıl formasını giydiğim Altay hep büyük hedeflere yürümüştür. Bu yıl da bu düşüncelerimizi gerçekleştirirsek, yine hedefimiz önemli yerlere yürümek olacaktır. Bunu yapacak kadroyu oluşturma çabası içerisindeyiz ve inşallah oluştururuz" şeklinde konuştu.

"Yaklaşık 300 oyuncu izledim"

Dış transferde ilk etapta 6 transfer yapmayı planladıklarını kaydeden Denizli, "Mayısın 26'sında final maçını oynadık. 27 Mayıs'tan itibaren bu 6 transfer için çalışıyorum. Bugün ayın 12'si. Demek ki yaklaşık 1,5 aydır bu çalışmaları yapıyoruz. Bu süreçte 300 civarında hem bonservisi olan hem olmayan futbolcuları izledim. 'Onlarla neler yapabiliriz? Taraftarımız bu takımdan nasıl keyif alır? Keyif alırken de sonuç alır ?' bunun düşüncesi içerisinde olduk" dedi.

Altaylı taraftarların uzun süredir sözleşme imzalamasını beklediği Mustafa Denizli, "Uzun süre durumumla ilgili yorumlar yapıldı, yazılar yazıldı. Ben bunları hiç aldırış etmiyorum. Süper Lig'e çıktığımız günden itibaren başkanımızla bu çalışmaların içerisinde olduk. Onun dışında hiçbir düşüncem ve niyetim olmadı. Bunun bilinmesini istiyorum" diye konuştu.

"Zor bir yarış bizi bekliyor"

Süper Lig'in bu sezon zorlu geçeceğini söyleyen Mustafa Denizli, "Zor bir yarış bizi bekliyor, bunun farkındayız. Bu yarışta zorlanmamak için, mutsuz olmamak için çok ciddi çalışmalar yapmamız lazım. İnce eleyip sık dokumamız lazım. Bunların peşindeyiz" ifadelerini kullandı.

Kamp programının henüz netleşmediğini kaydeden teknik direktör Denizli, "Kadromuza katılacak arkadaşlar aramızda olmadığı için kamp programını bayram sonrasına bıraktık. Lig öncesine kadar devam edecek. Muhtemelen ayın 25'i gibi kamp çalışmaları devam edecek. Yarın fikstür çekiliyor. İçeride mi dışarıda mı başlarız, kimle başlarız. Bunun da kamp çalışmalarında önemli bir rolü olacak" dedi.

"Onlar benim kılcal damarlarımda"

Altay camiasının ve taraftarlarının kendisi için çok önemli olduğunu vurgulayan Mustafa Denizli, "Onlar benim beynimde, yüreğimde, kılcal damarlarıma kadar olan varlıklarımız. Çok uzun bir yolculuğun getirdiği bir sorumluluk, onlar rahat olsunlar. Biz rahat olsun dediğimiz zaman rahat olacaklardır. Taraftarlarımızın uzun süre sıkıntılı günler yaşadığını biliyorum, yıllarca camianın içindeyim hiç de ayrılmadım. Bir daha bizim üzüntülerle geçireceğimiz sezonlar olmaması lazım. önümüzdeki günlerde huzur içerisinde kulübümle bu çalışmayı devam ettireceğim" diye konuştu.

"Alsancak Stadını 18 yıl arşınladım"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun davetlisi olarak geçtiğimiz günlerde yenilenen Alsancak Stadını inceleyen ve stadyuma isminin verilmesi gündemde olan Mustafa Denizli, "Alsancak Stadını 18 sene arşınladım. Sayın Bakanımız orada incelemelerde bulunurken bizleri de davet etti, o davete icabet ettik. Gerisi için benim bir şey söylemem mümkün değil. İnşallah taraftarımızla mutlu günlerimizde orada tekrar benim saha içinde, çizgi içinde olduğum günler gibi çizgi dışında ama takımın içinde olduğum günleri yaşarız" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı