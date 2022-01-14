Altay'da Mustafa Denizli'den buruk veda

SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Altay'da dün Başkan Özgür Ekmekçioğlu ile yaptığı görüşme sonrası teknik direktörlük görevini bıraktığını, "Ayrılık da sevdaya dahildir" sözleriyle açıklayan Mustafa Denizli, efsanesi olduğu siyah-beyazlı kulüpten buruk ayrıldı. Altyapısında futbola başladığı Altay'da 18 yıl forma giyerek efsane futbolcular arasına ismini altın harflerle yazdıran Mustafa Denizli, geçen sezon Başkan Ekmekçioğlu'nun daveti üzerine kulübe 38 yıl sonra teknik adam olarak döndü. 1'inci Lig'de Play-Off müsabakaları dahil son 5 maçta 5 galibiyet elde ederek Altay'ın 18 yıllık Süper Lig hasretine son vermesinde büyük pay sahibi olan Mustafa Denizli, Altaylıların gönlünde bir kez daha taht kurdu.

Futbolculuk döneminde olduğu gibi teknik adamlık döneminde de Altaylılar tarafından, "Büyük Mustafa" olarak anılan 71 yaşındaki usta çalıştırıcı, yeni sezon için yönetimle yeniden anlaşma sağladıktan sonra kısa süre içerisinde takıma 10 takviye yaptırdı. Süper Lig'e müthiş bir başlangıç yaparak 7'nci haftayı 15 puanla zirvenin 1 puan gerisinde 3'üncü sırada tamamlayan Altay, daha sonra üst üste kötü sonuçlar alarak düşme hattına kadar geriledi. İzmir temsilcisi son 13 karşılaşmada 10 mağlubiyet, 3 beraberlik alarak 18 puanla 18'inci sıraya yerleşti. Kasım ayında açılışı yapılan Alsancak Mustafa Denizli Stadı'na ismi verilerek onore edilen Altay'ın efsanesi Denizli'nin ayrılışı siyah-beyazlı taraftarları da derinden üzdü.

Altay'da 1'inci Lig'de üst üste 3 sezon gol kralı olarak kırılması güç bir rekora imza atan Paixao, bu sezon yedek kalmıştı. Paixao'nun adı Manisa FK ve Samsunspor'la anılıyordu.