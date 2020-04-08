Almanya, Yunanistan'dan 50 sığınmacı çocuk kabul edecek Almanya, Yunan adalarındaki kamplarda yaşayan korumaya muhtaç 50 mülteci çocuğu gelecek hafta ülkeye getirecek.

Almanya, Yunan adalarındaki kamplarda yaşayan korumaya muhtaç 50 mülteci çocuğu gelecek hafta ülkeye getirecek.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Steve Alter, düzenlediği basın toplantısında, Bakanlar Kurulunda, İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in önerisi üzerine Yunanistan'dan ilk etapta 50 mülteci çocuğun ülkeye getirilmesinin kabul edildiğini söyledi.

Daha önce koalisyon partilerinin de 14 yaş altında 50 çocuğun ülkeye kabul edilmesi konusunda anlaştığını ifade eden Alter, çocukların gelecek hafta Almanya'ya getirileceğini kaydetti.

Alter, çocukların 14 gün Aşağı Saksonya eyaletinde karantinaya alınacağı, ardından eyaletlere dağıtılacağı bilgisini paylaştı.

Bu kararın aylardır tartışıldığına vurgu yapan Alter, Avrupa Birliği'nde (AB) bazı ülkelerin Yunanistan'dan 1000 ila 1500 arasında çocuğu kabul etmeyi taahhüt ettiğini, Almanyanın da bu bağlamda 300 ila 500 sığınmacı çocuğu ülkeye getireceğini dile getirdi.

Alter, "Almanya'nın neden daha fazla çocuk almadığına" ilişkin soruya da şimdilik 50 çocuk için gerekli dosyaların hazır olduğu cevabını verdi.

Dışişleri Bakanı Heiko Maas da özel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, birçok AB ülkesinin söz vermesine rağmen korumaya muhtaç çocukları almadığına işaret ederek, "Şu an biz ve Lüksemburg çocukları almaya hazırız." dedi.

Maas, diğer ülkelerin de kısa zamanda kendilerine katılmalarını ümit ettiğini kaydetti.

Lüksemburg'un da Yunanistan'daki kamplardan 12 sığınmacı çocuğu alacağı belirtildi.

Kaynak: AA