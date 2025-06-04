Almanya - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi yarı finali Almanya - Portekiz maçında muhtemel 11'ler kim?

Almanya - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi yarı finali Almanya - Portekiz maçında muhtemel 11'ler kim?
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Futbolseverlerin heyecanla beklediği UEFA Uluslar Ligi yarı final maçında Almanya - Portekiz karşılaşmasının tarihi, saati ve canlı yayın bilgileriyle merak konusu oldu. Peki, Almanya - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maçla ilgili tüm detaylar…

Futbol tutkunlarının büyük bir heyecanla beklediği Almanya - Portekiz maçı, spor gündeminin en çok konuşulan karşılaşmalarından biri haline geldi. Avrupa futbolunun iki dev ekibini karşı karşıya getirecek olan bu önemli mücadeleyle ilgili maç günü, başlama saati ve canlı yayın bilgileri taraftarlar tarafından araştırılıyor. Peki, Almanya - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, detaylar…

ALMANYA - PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi yarı final heyecanı 4 Haziran Çarşamba akşamı yaşanacak. İki güçlü futbol takımı finale yükselmek için Münih kentindeki Allianz Arena'da kozlarını paylaşacak. Kritik karşılaşma saat 22.00'de başlayacak. Almanya - Portekiz maçı, futbolseverlerin büyük bir ilgiyle takip edeceği mücadelelerden biri olacak.

Almanya - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi yarı finali Almanya - Portekiz maçında muhtemel 11'ler kim?Almanya - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta

ALMANYA - PORTEKİZ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Almanya - Portekiz maçı Türkiye'de TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Maçı ekran başından takip etmek isteyen izleyiciler, TV8 üzerinden karşılaşmayı anbean izleyebilecek.

Almanya - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi yarı finali Almanya - Portekiz maçında muhtemel 11'ler kim?UEFA Uluslar Ligi yarı finali Almanya - Portekiz maçında muhtemel 11'ler

ALMANYA - PORTEKİZ MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER!

Almanya: Ter Stegen, Kimmich, Tah, Koch, Raum, Gross, Goretzka, Wirtz, Sane, Gnarby, Woltemade

Portekiz: Costa, Mendes, Veiga, Dias, Dalot, Vitinha, Silva, Fernandes, Leao, Neto, Ronaldo

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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