Almanya'da koronavirüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 5 bin 86'ya yükseldi Almanya'da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 86'ya yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 148 bin 453 olarak açıklandı.

Almanya'da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 86'ya yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 148 bin 453 olarak açıklandı.

Küresel tehdit haline gelen koronavirüs salgında Almanya, 148 bin 453 kişi ile dünyada en çok vakanın görüldüğü ilk 5'inci ülke oldu. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5 bin 86'ya çıktı. Ülkede son 24 saatte 224 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken; 1388 kişide daha virüs tespit edildi.

Kaynak: DHA