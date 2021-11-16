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Almanya'da koalisyon görüşmeleri devam ediyor

AA / Erbil Başay - Haberler | Güncel

Parti liderlerinin gelişi Gazetecilerin bekleyişiBERLİN - Almanya'da Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller Partisi ve Hür Demokrat Parti arasında yeni hükümeti kurma görüşmeleri devam ediyor.

Parti liderlerinin gelişi

Gazetecilerin bekleyişi

BERLİN - Almanya'da Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller Partisi ve Hür Demokrat Parti arasında yeni hükümeti kurma görüşmeleri devam ediyor.

Taraflar çeşitli konuları müzakere etmek için Rheinlan-Pfalz eyaletinin Berlin'deki temsilcisinde bir araya geldi.

Almanya'da koalisyon görüşmeleri devam ediyor

Almanya'da koalisyon görüşmeleri devam ediyor

Almanya'da koalisyon görüşmeleri devam ediyor

AA / Erbil Başay - Son Dakika Haberleri

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