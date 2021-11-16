Almanya'da koalisyon görüşmeleri devam ediyor
AA / Erbil Başay - Haberler | Güncel
Parti liderlerinin gelişi Gazetecilerin bekleyişiBERLİN - Almanya'da Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller Partisi ve Hür Demokrat Parti arasında yeni hükümeti kurma görüşmeleri devam ediyor.
Parti liderlerinin gelişi
Gazetecilerin bekleyişi
BERLİN - Almanya'da Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller Partisi ve Hür Demokrat Parti arasında yeni hükümeti kurma görüşmeleri devam ediyor.
Taraflar çeşitli konuları müzakere etmek için Rheinlan-Pfalz eyaletinin Berlin'deki temsilcisinde bir araya geldi.