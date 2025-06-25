Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, katıldığı bir TV yayınında ekonomik sıkıntıların yalnızca Türkiye'de olmadığını belirterek dikkat çeken bir örnek verdi. Almanya'da domatesin 20 Euro olduğunu iddia etti. Peki, Almanya'da domates 20 euro mu, kaç euro?

MUSTAFA SANDAL DA TARTIŞMAYA DAHİL OLDU

Mustafa Sandal: "Cem Küçük, 'Almanya'da domates 20 euro' demiş.

Cumartesi konser için Münih'teyim.

Söz, sizin için pazara uğrayıp domatesin kilosunu kontrol edip paylaşacağım burada." ifadelerini kullandı.

ALMANYA'DA DOMATES 20 EURO MU, KAÇ EURO?

Haber240 yazarı İlker Yıldız, Almanya'nın en pahalı marketlerinden birine gidip görüntüleyerek yalanladı.

İşte, İlker Yıldız'ın paylaşımları: