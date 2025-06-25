Almanya'da domates 20 euro mu, kaç euro?
Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük'ün Almanya'da domatesin 20 Euro olduğu ve herkesin bunu konuştuğu yönündeki iddiası gündem oldu Peki, Almanya'da domates 20 euro mu, kaç euro?
Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, katıldığı bir TV yayınında ekonomik sıkıntıların yalnızca Türkiye'de olmadığını belirterek dikkat çeken bir örnek verdi. Almanya'da domatesin 20 Euro olduğunu iddia etti. Peki, Almanya'da domates 20 euro mu, kaç euro?
MUSTAFA SANDAL DA TARTIŞMAYA DAHİL OLDU
Mustafa Sandal: "Cem Küçük, 'Almanya'da domates 20 euro' demiş.
Cumartesi konser için Münih'teyim.
Söz, sizin için pazara uğrayıp domatesin kilosunu kontrol edip paylaşacağım burada." ifadelerini kullandı.
ALMANYA'DA DOMATES 20 EURO MU, KAÇ EURO?
Haber240 yazarı İlker Yıldız, Almanya'nın en pahalı marketlerinden birine gidip görüntüleyerek yalanladı.
İşte, İlker Yıldız'ın paylaşımları:
Sn. Küçük, Almanya'da domates 20 euro demiş. Cumartesi konser için Münih'teyim. Söz, sizin için pazara uğrayıp domatesin kilosunu kontrol edip paylaşacağım burada. Belki de haklıdır, gidip yerinde görmek lazım. pic.twitter.com/HLHjHSgaKd— Mustafa Sandal (@mustinetnet) June 25, 2025