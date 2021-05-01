Almanya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları
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Almanya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları

Almanya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları
Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ - Haberler | Güncel

Almanya'nın birçok kentinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliklerle kutlandı.

Almanya'nın birçok kentinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliklerle kutlandı.

Alman Sendikalar Birliğinin (DGB) "Dayanışma gelecektir" parolasıyla Hamburg'ta düzenlediği etkinliğe yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle 200 kişinin katılmasına izin verildi.

DGB Başkanı Rainer Hoffmann, salgının getirdiği krizin sosyal, ekonomik ve sosyal sonuçlarının çok büyük olduğunu söyledi.

Hoffmann, sendikaların daha fazla iş sağlığı ve güvenliği için başarılı bir şekilde kampanya yürüttüğünü ve ev ofisleri için bağlayıcı kuralların uygulanmasını sağladığını belirtti.

Sendikaların baskısıyla kısa çalışma ödeneğinin uzatıldığını ifade eden Hoffmann, ailelere verilen desteklerin de iyileştirildiğini kaydetti.

Berlin'deki tarihi Brandeburg Kapısı önünde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan IG Maden, Kimya ve Enerji Sendikası Başkanı Michael Vassiliadis ise Kovid-19'dan en çok etkilenenlerin düşük gelirli aileler olduğunu söyledi.

Etkinliğe, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hubertus Heil ile Aile Bakanı Franziska Giffey de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

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